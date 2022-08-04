В Берлине вспыхнул масштабный пожар на складах с амуницией: жуткие видео и фото

Вблизи Берлина 3 августа вспыхнул пожар. Пожар был в элитном лесу Грюнвальд на западе германской столицы.

Из-за огня пострадал склад боеприпасов полиции. Спасатели сообщали о взрывах на месте пожара, где детонировали боеприпасы.

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Из-за пожара перекрывали дороги и железную дорогу

Пожарные, чтобы справиться с возгоранием, вынуждены были вызвать подкрепление, даже военных. Работало более 100 человек.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил, что огонь затронул местные и междугородние поезда. Местные службы дорожного движения также информировали, что участок автобана между Испанской аллеей и Хюттенвегом закрыли в обоих направлениях, как и две улицы поменьше.



Пожар возле Берлина / Фото picture alliance

За ситуацией наблюдают и консультируются с соответствующими службами. В полиции говорят, что пока неясно, как произошли взрывы. Здесь хранят боеприпасы и проводят контролируемые их взрывы. Местность охраняет берлинская полиция по утилизации оружия.



На место приехали специалисты разных сфер / Фото Berliner Feuerwehr

Площадь Грюневальда 3 тысячи гектаров и он является одной из самых крупных зеленых насаждений Берлина. Лес начинается на западной окраине города и тянется к Потсдаму.

Пожар вблизи Берлина: смотрите видео

Пожары в Европе

Этим летом страны Европы страдают от пожаров и других катаклизмов из-за аномальной жары. Все потому, что на планете глобальное потепление. К примеру, в Португалии температура воздуха достигала в июле 47 градусов тепла. Пожары в Испании, Португалии и Греции заставили тысячи людей просто убегать.

В Испании, Португалии и Франции тысячи спасателей боролись с масштабными лесными пожарами. Сильные возгорания были и на севере Марокко. Среди пожарных даже были погибшие. В Португалии разбился самолет-водобомбардировщик, его пилот не выжил. Из французской Жиронды пришлось эвакуировать более 14 тысяч человек. Из других стран тоже люди переехали.

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