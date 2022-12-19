В Германии сделали заявление о поставках Marder Украине
Источник:Бундесвер
Правительство Германии не поддерживает передачу для Украины современных БМП Marder. В Вооруженных силах отметили, что в сети появляются ложные сообщения об этой технике.
В Бундесвере 19 декабря заверили, что боевые машины пехоты Marder никому не передавали.
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"Учитывая увеличение количества ложных сообщений в интернете: боевую машину пехоты Marder из составов Бундесвера ни Украине, ни другим странам не передавали", – подчеркнули в Бундесвере.
Германия передаст самоходные гаубицы
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман сообщила, что Украина получит 24 единицы самоходных гаубиц. Кроме этого, предоставят 6 или 7 зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.
По словам Штрак-Циммермана, она лично выступает за передачу Leopard и Marder, но не находит поддержки в правительстве. Глава комитета по обороне считает, что сейчас эта техника необходима для Украины.
Как Германия помогает Украине: последние новости
- До конца 2022 года Украина начнет получать от Германии эстонские дроны THeMIS. Всего должны передать 14 единиц.
- В Бундестаге 15 декабря рассказали, что передадут для защиты от российской агрессии ракеты, пулеметы, генераторы, запчасти к самолетам и т.д. Детали поставок пока не объявляют.
- Также Германия предоставит 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155.