Германия замедляет поставки обещанного Украине оружия, – Welt

Германия выделила для Украины уже не один пакет военной помощи, в который вошли тяжелая бронетехника, системы ПВО и другое вооружение. Однако немецкая пресса утверждает, что Берлин, несмотря на объявление пакетов, продолжает колебаться о помощи Украине и замедляет поставки оружия.

СМИ утверждают, что в Украину до сих пор не дошел пакет помощи на 2,4 миллиарда евро, который Берлин объявил во время визита Владимира Зеленского в мае этого года. Несмотря на обещание предоставить оружие как можно быстрее, почти за 3 месяца ничего не произошло.

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Почему вооружение не доходит до Украины

14 мая Олаф Шольц объявил, что в новый пакет помощи для Украины войдет необходимое для контрнаступления вооружение – 110 основных боевых танков Leopard 1, 20 дополнительных БМП Marder, 18 дополнительных танков Gepard, еще четыре зенитных системы IRIS-T и 26 350 артиллерийских боєприпасов. Также Берлин пообещал нелетальное оружие – разведывательные беспилотники, радиолокаторы и грузовики.

Опираясь на данные сайта Минобороны Германии, где публикуют информацию о поставках в Украину, журналисты пришли к выводу, что к концу июля 2023 года Берлин не передал Украине почти ничего из этого пакета помощи. Исключения – 10 танков Leopard 1, радиолокаторы, 12 Gepard, 8 санитарных автомобилей и всего 850 артиллерийских боеприпасов из 26 350 обещанных. Единственное, что из этого пакета полностью предоставила Германия – 11 000 сухпайков, 3 датчика беспилотников и 5 металлических мостов для танковой мостоукладывающей машины Biber.

Германия отменяет поставки гранатометов

Берлин начал публиковать информацию о поставках на официальном сайте Минобороны в июне прошлого года на фоне обвинений в отсутствии вооруженной поддержки со стороны Германии.

Опираясь на данные того же сайта, журналисты отмечают, что с прошлого года до 12 июля этого года, в перечне оружия, поставки которого готовятся, были противотанковые гранатометы в количестве 5 032 единицы. Однако в июле они просто исчезли с сайта и этого оружия нет в перечне предоставленной Украине. На запрос немецкой прессы об отмене поставок гранатометов, правительство ФРГ не ответило.

На фоне этих процессов Германия категорически отказывается от предоставления ракет Taurus Украине. Глава Минобороны Борис Писториус объясняет это несколькими факторами. Если коротко, то Берлин не предоставит свое дальнобойное оружие Украине, потому что: