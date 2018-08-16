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Германия хочет, чтобы Украина выполнила политическую часть минских соглашений

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Германия хочет, чтобы Украина выполнила политическую часть минских соглашений?
Германия хочет, чтобы Украина выполнила политическую часть минских соглашений? / Фото из открытых источников

Спецпредставитель США по Донбассу Курт Волкер озвучил то, что все знали – режим экономических санкций как элемент сдерживания агрессии России недейственный. Их не снимут, но это не остановит Путина. Потому что в Европе нет единства в вопросе продолжения санкций, а Россия и Германия действуют синхронно относительно Украины.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГО "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Как считает эксперт, Германия, как и Россия, заинтересованы в том, чтобы Украина выполнила политическую часть минских соглашений. В частности, отмечает Снегирев, об этом свидетельствует телефонный разговор министра иностранных дел Украины Павла Климкина с немецким коллегой Хайко Маасом накануне встречи Путина и Меркель. Во время разговора Мааса с Климкиным, говорит специалист, немецкая сторона отметила, что заинтересована в стабильности в Европе, и Германия продолжит прилагать все возможные усилия для поиска решения конфликта в Украине и достижения устойчивого перемирия и прогресса в политическом процессе.

Министр иностранных дел Германии четко дал понять, что Украина должна безоговорочно выполнить минские договоренности. В первую очередь, политическую часть. Скорее всего, речь идет о так называемой формуле Штанмайера (президент Германии – "24") – сначала выборы в ОРДЛО, а потом доступ миссии ООН к границе. А это завуалированная федерализация Украины. Маас фактически сказал, о чем будут говорить Путин и Меркель в части вопроса Украины,
– отметил Дмитрий Снегирев.

Кроме того, считает Снегирев, у Меркель и Путина одинаковая позиция в вопросе строительства совместного с Германией газопровода "Северный поток-2", который противоречит интересам Украины, и против чего активно выступает Трамп, а США хотят ввести соответствующие санкции.

В то же время, отмечает эксперт, США стоят перед вопросом, что страны Европы не имеют стимула относительно продления экономических санкций. В Европе есть российское лобби, которое поднимает вопрос об отмене или смягчении санкций.

"Волкер сказал то, что все знали, – санкции не работают. Хотя все делали вид, что санкциями умеряют аппетиты России. США их не снимут. Тем более, что они введены поэтапно и разные. За оккупацию Крыма, вмешательство России во внутренние дела США, отравление российского экс-разведчика Скрипаля. Пока Россия не уйдет из Крыма, санкции будут. То же самое касается вмешательства России в выборы президента США – это факт доказанный. И предостережение для Кремля не повторять такие шаги", – подчеркнул Снегирев.

Напомним, 13 августа официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт сообщил журналистам, что Меркель 18 августа примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг. Меркель и Путин обсудят санкции США, конфликт в Сирии, Украине и вопросы экономического сотрудничества. В то же время специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что говорить об отмене санкций против России можно будет только после ее согласия на имплементацию минских соглашений. По его словам санкции уже имеют эффект, хотя пока что не изменили фундаментально политики России относительно Крыма и Донбасса.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе Новости политики Санкции Дональд Трамп Ангела Меркель Минские договоренности Курт Волкер
Источник: 24 канал
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