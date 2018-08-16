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Німеччина хоче, щоб Україна виконала політичну частину мінських угод

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Німеччина хоче, щоб Україна виконала політичну частину мінських угод?
Німеччина хоче, щоб Україна виконала політичну частину мінських угод? / Фото з відкритих джерел

Спецпредставник США щодо Донбасу Курт Волкер озвучив те, що всі знали – режим економічних санкцій як елемент стримування агресії Росії не дієвий. Їх не знімуть, але це не зупинить Путіна. Тому що в Європі немає єдності в питанні продовження санкцій, а Росія і Німеччина діють синхронно щодо України.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Як вважає експерт, Німеччина, як і Росія, зацікавлені в тому, щоб Україна виконала політичну частину мінських угод. Зокрема, зазначає Снєгирьов, про це свідчить телефонна розмова міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з німецьким колегою Хайко Маасом напередодні зустрічі Путіна і Меркель. Під час розмови Мааса з Клімкіним, говорить фахівець, німецька сторона наголосила, що зацікавлена в стабільності в Європі, і Німеччина продовжить докладати усіх можливих зусиль для пошуку вирішення конфлікту в Україні та досягнення стійкого перемир'я і прогресу в політичному процесі.

Міністр закордонних справ Німеччини чітко дав зрозуміти, що Україна повинна беззастережно виконати мінські домовленості. В першу чергу, політичну частину. Швидше за все, йдеться про так звану формулу Штанмайєра (президент Німеччини – "24") – спочатку вибори в ОРДЛО, а потім доступ місії ООН до кордону. А це завуальована федералізація України. Маас фактично сказав, про що говоритимуть Путін і Меркель в частині питання України,
– зазначив Дмитро Снєгирьов.

Крім того, вважає Снєгирьов, у Меркель і Путіна однакова позиція в питанні будівництва спільного з Німеччиною газогону "Північний потік-2", який суперечить інтересам України, і проти чого активно виступає Трамп, а США хочуть ввести відповідні санкції.

Водночас, наголошує експерт, США стоять перед питанням, що країни Європи не мають стимулу щодо продовження економічних санкцій. В Європі є російське лобі, яке піднімає питання про скасування чи пом’якшення санкцій.

"Волкер сказав те, що всі знали, – санкції не працюють. Хоча всі робили вигляд, що санкціями вгамовують апетити Росії. США їх не знімуть. Тим більше, що вони введені поетапно і різні. За окупацію Криму, втручання Росії у внутрішні справи США, отруєння російського екс-розвідника Скрипаля. Доки Росія не піде з Криму, санкції будуть. Те ж саме що стосується втручання Росії у вибори президента США – факт доведений. І пересторога для Кремля не повторювати такі кроки", – підкреслив Снєгирьов.

Нагадаємо, 13 серпня офіційний представник кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт повідомив журналістам, що Меркель 18 серпня прийме Путіна в урядовій резиденції Мезеберг. Меркель і Путін обговорять санкції США, конфлікт у Сирії, Україні та питання економічної співпраціВодночас спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що говорити про скасування санкцій проти Росії можна буде лише після її згоди на імплементацію Мінських угод. За його словами санкції вже мають ефект, хоча поки що не змінили фундаментально політики Росії щодо Криму й Донбасу.

Що таке "Північний потік-2"?
Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Володимир Путін Війна на Донбасі Новини політики Санкції Ангела Меркель Дональд Трамп Курт Волкер Мінські домовленості
Джерело: 24 канал
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