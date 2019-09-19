Германия и Россия обсудили выполнение формулы Штайнмайера

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по выполнению формулы Штайнмайера для урегулирования войны на Донбассе.

Политики обсудили пути реализации решений предыдущих нормандских встреч по закреплению так называемой формулы Штайнмайера, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Важно: Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше

Маас и Лавров обсудили разведение сил в Петровском и в Золотом на оккупированном Донбассе.

Политики также рассмотрели ситуацию с отказом украинской стороны соглашаться с выполнением условий формулы Штайнмайера на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске.

Однако в российском МИДе не уточнили никаких деталей разговора.

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины должна была состояться 16 сентября, но в Кремле решили перенести встречу минимум на один месяц.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 2 сентября дал согласие на так называемую формулу Штайнмайера по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса. В Офисе Президента Украины пока ничего об этом не знают.

Украина готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера о местных выборах на Донбассе, но при нескольких условиях. Среди них – полное прекращение огня и вывод подконтрольных России войск и техники с оккупированных территорий. Больше об условиях – читайте по ссылке. Между тем, в Киеве протестовали против формулы Штайнмайера.

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Что предусматривает формула Штайнмайера?

Конце 2015 года тогдашний министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Согласно формуле, минские соглашения остаются актуальными и должны выполняться параллельно его идеи. Штайнмайер предложил следующую модель:



- Украина принимает закон о выборах на Донбассе, а после этого стороны отводят войска;

- происходят местные выборы на Донбассе, а после их признания ОБСЕ Украина предоставляет Донбассу так называемый особый статус;

- реализация пункта о полном выводе боевиков и возвращении контроля над государственной границей Украины.



Пока формулы Штайнмайера на бумаге не существует – ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Что важно – реализация формулы выгоднее российской стороне.