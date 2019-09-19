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      Німеччина та Росія обговорили виконання формули Штайнмаєра

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      Німеччина та Росія обговорили виконання формули Штайнмаєра
      Німеччина та Росія обговорили виконання формули Штайнмаєра / liga.net

      Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас провів телефонну розмову зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим щодо виконання формули Штайнмаєра для врегулювання війни на Донбасі.

      Політики обговорили шляхи реалізації рішень попередніх нормандських зустрічей щодо закріплення так званої формули Штайнмаєра, повідомили у пресслужбі МЗС РФ.

      Важливо: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      Маас та Лавров обговорили розведення сил та в Петровському та в Золотому на окупованому Донбасі.

      Політики також розглянули ситуацію з відмовою української сторони погоджуватися з виконанням умов формули Штайнмаєра на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

      Однак у російському МЗС не уточнили жодних деталей розмови.

      Зустріч лідерів Росії, Німеччини, Франції та України мала відбутися 16 вересня, але у Кремлі вирішили перенести зустріч щонайменше на один місяць.

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 2 вересня дав згоду на так звану формулу Штайнмаєра щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу. В Офісі Президента України наразі нічого про це не знають.

      Україна готова реалізувати так звану формулу Штайнмаєра щодо місцевих виборів на Донбасі, але за кількох умов. Серед них – повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій. Більше про умови – читайте за посиланням. Тим часом, у Києві протестували проти формули Штайнмаєра.

      Зверніть увагу: Формула Штайнмаєра щодо Донбасу: у Кремлі окреслили власне бачення нинішньої ситуації

      Що передбачає формула Штайнмаєра?Наприкінці 2015 року тодішній міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Згідно з формулою, мінські угоди залишаються актуальними і повинні виконуватися паралельно до його ідеї. Штайнмаєр запропонував таку модель:

      - Україна приймає закон про вибори на Донбасі, а після цього сторони відводять війська;
      - відбуваються місцеві вибори на Донбасі, а після їх визнання ОБСЄ Україна надає Донбасу так званий особливий статус;
      - реалізація пункту про повне виведення бойовиків і повернення контролю над державним кордоном України.

      Поки що формули Штайнмайєра на папері не існує – ні Україна, ні Росія під нею не підписалися. Що важливо – реалізація формули вигідніша російській стороні.

      blog_ava
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      19 вересня
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Формула Штайнмаєра Україна – Росія Новини Росії Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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