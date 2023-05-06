Герой "Азовстали": из плена вернули львовянина азовца Святослава Серого

Украина 6 мая вернула из плена защитников и защитниц "Азовстали". Среди них – азовец Святослав Серый – герой из Львовской области.

В Украину 6 мая вернули 45 защитников и защитниц: 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров. В сети были опубликованы первые кадры.

Обратите внимание Из плена вернули участника миссии по эвакуации раненых из "Азовстали" и поженившуюся там пару

На одной из фотографий узнали Святослава Серого.



Святослав Серый вернулся из плена / Координационный штаб по обращению с военнопленными

На "Азовстали" герой получил ранение

Начало полномасштабной войны герой встретил в Мариуполе. Мама героя рассказала, что он получил серьезное осколочное ранение во время второй операции, когда из местного порта забирали всех защитников на "Азовсталь".

Во время героической обороны "Азовстали" осколки даже не пытались вытащить, потому что было нечем. Когда госпиталь обрушился, герой получил дополнительные легкие осколочные ранения лица, ног, а также контузию.

Дома героя с нетерпением ждали родители, сестра и невеста. Сестра Дзвенислава несколько раз организовывала акции в поддержку защитников "Азовстали". В последний раз с родными Святослав виделся еще в декабре 2021 года.