Герой нашего времени, которого жестоко убили, – Скороход о Полякове

Нардеп Анна Скороход призвала депутатов разобраться в деле о гибели их коллеги Антона Полякова. Она утверждает, что политика убили.

Скороход и ряд других нардепов вышли к парламентской трибуне. Это произошло сразу после того, как Третьякову отстранили от заседаний Рады из-за высказываний о "враге Полякове".

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Нардеп утверждает, что Полякова убили

Скороход, которая была помолвлена с нардепом, подчеркнула, что тот считал своим долгом бороться за правду и справедливость. Она подчеркнула, что он не враг, а "человек с большой буквы, для которого принципиальность была на первом месте".

Он никогда не был сломан системой. Он – герой нашего времени, которого жестоко убили. Кто бы что ни говорил, его убили. Мы, как коллеги, должны разобраться в этом деле,

– подчеркнула она.

Политик добавила, что уже "было вылито много грязи" в сторону Полякова. Она считает, что версия о наркотиках в его крови является безосновательной. "Я его знала очень хорошо, слишком хорошо. И потому в это никогда не поверю", – объяснила Скороход.

Скороход призвала к созданию ВСК

Кроме этого, народный депутат призвала народных избранников создать временную следственную комиссию, чтобы полноценно разобраться в гибели Антона Полякова. Она обратилась, в частности, к ukfdt фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии. Мол, только президентская политсила еще не подала кандидатур в эту ВСК. Всех нардепов она попросила поддержать создание соответствующей следственной комиссии на следующей пленарной неделе и установить истину в деле.

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