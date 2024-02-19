Российского пилота, который перегнал вертолет в Украину, нашли мертвым в Испании

Днем в сети начали распространяться сообщения о смерти российского пилота Максима Кузьминова. Именно он перегнал вертолет Ми на территорию Украины, операция получила название "Синица".

Максим Кузьминов рассказал, сколько россияне платят своим пилотам, чтобы те бомбили украинцев. Войну России против Украины он назвал геноцидом.

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Что известно о смерти Кузьминова

Смерть Кузьминова 24 Каналу подтвердил представитель ГУР Андрей Юсов.

Можем подтвердить факт смерти,

– лаконично сообщил он.

Сначала о возможной смерти Кузьминова сообщили испанские и итальянские СМИ, а затем новость подхватили россияне.

Например, издание Il Corrispondente сообщило о смерти пилота одним из первых.

Пять дней назад, во вторник, 13 февраля, в городе Вильяхойоса (Аликанте) Кузьминов был застрелен 12 выстрелами из огнестрельного оружия, а затем его переехали автомобилем его убийцы,

– написали журналисты.

Но то, как они описали личность Кузьминова, заставляет вспомнить российские нарративы. Весь их материал полон ненависти к пилоту, они постоянно употребляют слова "предатель" и "расплата". Украинские пользователи в комментариях назвали этот материал заказным.

Испанское издание ABC, которое первым сообщило новость, было значительно более взвешенным и беспристрастным. Там написали, что тело "было найдено по меньшей мере с полудюжиной пулевых отверстий на пандусе гаража" в городе Вильяхойоса в провинции Аликанте.

Газета Información добавила, что тело обнаружил сосед 13 февраля, около пяти часов дня. Это СМИ предоставило больше всего деталей.

"33-летний украинец, убитый в прошлый вторник днем на подземной автостоянке урбанистического района Ла Кала в Вильяхойоса, был застрелен двумя людьми, которые уже находились на автостоянке, когда появилась жертва", – написали там.

Двое преступников скрылись на белом автомобиле, впоследствии авто нашли полностью сгоревшим.

Вскрытие тела, проведенное в Институте судебной медицины в Аликанте, подтвердило, что в мужчину было совершено полдюжины выстрелов, большинство из которых – в грудь. Следователи Гражданской гвардии считают, что жертва пыталась убежать, а двое преступников стреляли в него, пока он не упал мертвым на выезде из гаража,

– говорится в материале.

То, что погиб именно Кузьминов, в прессе привели как неофициальную информацию от Гражданской гвардии Испании. Одна из версий его гибели – мафиозные разборки.

Россияне в октябре обещали убить Кузьминова

Они обещали "найти и наказать" пилота. Пафосный ролик обнародовали на российском телевидении. В нем бойцы Главного разведывательного управления России говорят, что получили приказ убить Кузьминова. Пропагандисты говорят о своих профессиональных убийцах с гордостью, мол, за последние 25 лет те приняли участие во всех вооруженных конфликтах.