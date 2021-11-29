Об этом в авторской программе "Первые лица" с Еленой Трибушной на 24 канале рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус. По его словам, сейчас у Ахметова активно реагируют на законопроект об олигархах.

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Ахметов может бояться закона по трем причинам

"Допускаю, во первых – это (закон об олигархах – 24 канал) усложняет жизнь на Западе, потому что ты становишься уже официально PEP – политическим лицом, да еще и с немножко негативным фоном. Олигарх, который влияет на политику", – сказал Андрей Герус.

Если олигарх влияет на политику и он есть в реестре олигархов, значит это уже "политический олигарх". Некоторые могут не захотеть работать с компаниями такого бизнесмена.

Герус пояснил, что многое именно в бизнесе SCM (System Capital Management) связано с Западом.

Второе – когда будет официальный реестр, это может стать основанием для каких-то решений стран Запада. Сейчас западные страны если принимали решения, то исходя из оценочных суждений, а не по юридическим основаниям. Это может стать основой для решений. Андрей Герус Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ

Третья причина, по словам Андрея Геруса – декларирование. Нужно будет отчитываться о встречах, которые происходят, декларировать свои доходы и расходы.

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"Если я не ошибаюсь, то когда более 3–3,5 тысяч евро расходов, то уже нужно декларировать. Я допускаю, что каждый день расходы могут быть больше, чем 3,5 тысяч евро. Поэтому каждый день в декларацию нужно будет вносить уведомления об изменениях имущественного положения", – пояснил Андрей Герус.

Обратите внимание! Публичные отношения между Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым начали портиться после принятия закона об олигархах и отставки Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Закон об олигархах: коротко