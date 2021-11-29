Про це в авторській програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. За його словами, наразі у Ахметова активно реагують на законопроєкт про олігархів.

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Ахметов може боятися закону з трьох причин

"Допускаю, по перше – це (закон про олігархів – 24 канал) ускладнює життя на Заході, тому що ти стаєш вже офіційно PEP – політичною особою, та ще й з трошки негативним фоном. Олігарх, який впливає на політику", – сказав Андрій Герус.

Якщо олігарх впливає на політику і він є в реєстрі олігархів, значить це вже "політичний олігарх". Дехто може не захотіти працювати з компаніями такого бізнесмена.

Герус пояснив, що багато чого саме в бізнесі SCM (System Capital Management) Ахметова пов'язано зі Заходом.

Друге – коли буде офіційний реєстр, це може стати підставою для якихось рішень країн Заходу. Зараз західні країни якщо приймали рішення, то виходячи з оцінювальних суджень, а не з юридичних підстав. Це може стати підгрунтям для рішень. Андрій Герус Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП

Третя причина, за словами Андрія Геруса – декларування. Потрібно буде звітуватись про зустрічі, які відбуваються, декларувати свої доходи й видатки.

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"Якщо я не помиляюсь, то коли понад 3 – 3, 5 тисяч євро видатки, то вже потрібно декларувати. Я допускаю, що кожен день видатки можуть бути більшими, ніж 3,5 тисяч євро. Тому кожен день в декларацію потрібно буде вносити повідомлення про зміни майнового стану", – пояснив Андрій Герус.

Зверніть увагу! Публічні відносини між Володимиром Зеленським та Рінатом Ахметовим почали псуватися після ухвалення закону про олігархів та відставки Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Закон про олігархів: коротко