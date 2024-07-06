Украина разработала корвет "Гетман Иван Мазепа": чем особенное судно
Украинский корвет "Гетман Иван Мазепа" (F 211), который строят в Турции, уже проходит ходовые испытания в море. Он будет флагманом ВМС ВСУ, заменив фрегат "Гетман Сагайдачный".
Новый корвет будет иметь на вооружении американские противокорабельные ракеты Harpoon, ЗРК, пулеметные установки и тому подобное. Подробнее о возможностях "Гетмана Ивана Мазепы" 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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На что способен новый украинский корвет
Военно-морские силы впервые показали испытания корвета "Гетман Иван Мазепа". Он должен войти в состав украинского флота уже в этом году.
Два таких корвета готовятся встать на боевое дежурство, второй – производят. Неплохая машина как для военно-морского флота. В нем довольно хорошая аппаратура и оборудование. Корвет имеет посадочное место для вертолета и определенное противокорабельное оборудование,
– рассказал Роман Свитан.
Украинский корвет является вариантом турецкого – класса Ada. Аналитики отмечают, что наш вариант оказался даже более мощной разработкой. Впрочем, и для него есть определенные угрозы.
"Черное море – это закрытый водоем, а в нем любой плавательный аппарат любого уровня могут уничтожить авиационными средствами поражения. Ни одно судно не может укрыться от авиации в Черном море, это невозможно. Поэтому все проекты, связанные с созданием корветов, будут вести в никуда. Два корвета – это хорошо, но на этом нужно заканчивать", – отметил военный эксперт.
Зато, по мнению Свитана, для Украины хорошим вариантом является так называемый "москитный флот". То есть наличие большого количества катеров береговой охраны, безэкипажных катеров и несколько эскадрилий морской авиации. Они помогут держать под контролем Черное море.
"Гетман Иван Мазепа": коротко об особенностях корвета
- "Гетман Иван Мазепа" - противолодочный корвет класса Ada, который строит Турция для Украины. Согласно контракту Анкара должна построить первый корабль на своих мощностях до состояния 80% готовности, а затем корвет будет дооснащен в Украине. Второй (и последующие корабли) должны строить уже на мощностях завода "Океан" в Украине с привлечением турецких специалистов.
- Корвет "Гетман Иван Мазепа" – это будущий флагман ВМС ВСУ, который должен заменить фрегат "Гетман Сагайдачный". Его затопили украинские военные во избежание захвата в Николаеве после полномасштабного вторжения России.
- Корветы класса "Ада" являются современными кораблями прибрежной зоны, которые имеют возможность осуществлять противолодочные операции и патрулирование в открытом море. "Гетман Иван Мазепа" уже вооружен 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid производства итальянской компании OTO Melara.