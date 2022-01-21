Гетманцев анонсировал "кадровые решения" в Налоговой и Нацполиции из-за контрабанды
Источник:Интерфакс-Украина
В Государственной налоговой службе и Нацполиции произведут кадровые изменения. По словам Даниила Гетманцева, это будет следствием борьбы с нелегальным рынком табака.
Как отметил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, по итогам января уже есть кадровые решения в худших областях по акцизу. Изменения будут как по линии МВД, так и по линии Налоговой.
К теме В бюджет поступило 70 миллиардов, – Данилов заверил, что санкции против контрабандистов работают
Уже мы видим повышение отчислений от акцизного налога, – Гетманцев
Нардеп подчеркнул, что установлен "прозрачный контакт" работников налоговой и Нацполиции. Речь идет о противодействии реализации подакцизных товаров.
Это мы начали в декабре. МВД это начало в ноябре. Мы уже видим повышение отчислений от акцизного налога. К сожалению, из табачного акциза среди трех видов подакцизной продукции ситуация самая плохая,
– объяснил Гетманцев.
Однако глава финкомитета заверил, что ситуация будет исправляться.Обратите внимание! Гетманцев отметил, что законопроекты по криминализации товарной контрабанды будут рассмотрены во втором чтении. Это компромиссный вариант, в который были внесены правки.
Актуально Табачная "тень": контрабанду можно купить в специальных киосках даже после вызова полиции
Тем временем ГБР рассказало о контрабанде на таможне: коротко
- В 2021 году Государственное бюро расследований осуществляло расследование по 636 уголовным производствам в сфере нарушений таможенного контроля.
- Всего было открыто 308 дел, было сообщено о 124 подозрениях.
- В суд было направлено 106 уголовных производств в отношении 124 человек.
- Сумма установленного ущерба составляет 175,6 миллиона гривен.