В Гетманцева может быть конфликт интересов по голосованию за отставку Разумкова
Источник:24 канал
У Даниила Гетманцева, председательствующего на заседании Верховной Рады, может быть конфликт интересов по голосованию за отставку Дмитрия Разумкова.
Помощницей Гетманцева работает Марина Стефанчук. Это жена первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Последний претендует на должность спикера.
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Гетманцев отрицает наличие конфликта интересов
Об этом заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов. Однако Гетманцев проигнорировал замечание нардепа. Он утверждает, что никакого конфликта интересов у него нет.
На сайте Верховной Рады отметили, что Марина Стефанчук действительно работает помощницей Гетманцева, но на общественных началах. Кроме нее, у нардепа есть еще 8 помощников.
Помощники Гетманцева / Скриншот с сайта Верховной Рады
Разумков и Гетманцев не поделили место
Разумков хотел, чтобы Гетманцев вел заседание с места. Однако тот молча подошел и сел на место, которое ему уступил вице-спикер Стефанчук. Разумков пошутил, что Гетманцев еще мог сесть на президентское место.
Что известно об отставке Разумкова
- Фракция "Слуги народа" инициировала процедуру отставки Разумкова. Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для отзыва спикера.
- Собрали необходимое количество голосов, чтобы начать отзыв Дмитрия Разумкова с должности 4 октября. В тот же день и запустили процедуру.
- Объясняли это разногласиями Разумкова с политикой партии "Слуга народа".
- 5 октября парламент отстранил спикера от ведения заседаний на 2 дня.