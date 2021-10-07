В Гетманцева может быть конфликт интересов по голосованию за отставку Разумкова

У Даниила Гетманцева, председательствующего на заседании Верховной Рады, может быть конфликт интересов по голосованию за отставку Дмитрия Разумкова.

Помощницей Гетманцева работает Марина Стефанчук. Это жена первого заместителя председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Последний претендует на должность спикера.

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Гетманцев отрицает наличие конфликта интересов

Об этом заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Артур Герасимов. Однако Гетманцев проигнорировал замечание нардепа. Он утверждает, что никакого конфликта интересов у него нет.

На сайте Верховной Рады отметили, что Марина Стефанчук действительно работает помощницей Гетманцева, но на общественных началах. Кроме нее, у нардепа есть еще 8 помощников.