Об этом в понедельник, 28 июля, рассказали в Defense Express, передает 24 Канал. Там сравнили российское оружие с украинской 2С22 "Богдана" и французской Caesar.

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Как модернизировали "Гиацинт-К"?

Недавно страна-агрессор показала работу своей 152-мм колесной самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К". Научно-исследовательский институт "Буревестник" разработал и использовал собственную уникальную конструкцию.

Речь идет о раздельных опорных элементах, отличающихся от аналогов. Они должны были бы выровнять САУ на почве благодаря разнице разложения по высоте.

Хотя такое решение может показаться логичным, при более детальном рассмотрении раскрываются серьезные недостатки,

– пишут в Defense Express.

В частности, при развертывании системы отсоединенные опорные плиты надо достать и установить – это требует дополнительного времени. Зато "Богдана" и Caesar имеют одну большую опорную плиту, что ускоряет процесс подготовки к стрельбе.

Опорная конструкция САУ "Гиацинт-К" / Фото btvt_2019

В условиях позиционной войны и массового применения дронов время развертывания САУ не является столь критичным. Однако модернизация "Гиацинт-К" имеет также другие существенные недостатки.

На видео ее работы видно тряску во время выстрела, что может указывать на плохую устойчивость колесного шасси, или, что вероятнее, на недостаточную площадь и эффективность опорной конструкции.

Работа российской САУ "Гиацинт-К": смотрите видео

Хотя первый прототип САУ "Богдана" тоже имел проблему со стабильностью, это исправили в дальнейших серийных итерациях, использовав другое шасси и введя дополнительные улучшения.

Для российской разработки это будет несколько сложнее, потому что придется переделывать конструкцию,

– добавляют аналитики.

Напомним, Россия почти исчерпала свои запасы советского оружия и становится все более зависимой от внешних поставщиков, таких как Северная Корея и Иран.