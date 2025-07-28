Про це в понеділок, 28 липня, розповіли в Defense Express, передає 24 Канал. Там порівняли російську зброю з українською 2С22 "Богдана" та французькою Caesar.

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Як модернізували "Гіацинт-К"?

Нещодавно країна-агресорка показала роботу своєї 152-мм колісної самохідної артилерійської установки 2С44 "Гіацинт-К". Науково-дослідний інститут "Буревестник" розробив та використав власну унікальну конструкцію.

Йдеться про роздільні опорні елементи, що відрізняються від аналогів. Вони мали б вирівняти САУ на ґрунті завдяки різниці розкладання за висотою.

Хоча таке рішення може здатися логічним, при детальнішому розгляді розкриваються серйозні недоліки,

– пишуть у Defense Express.

Зокрема, при розгортанні системи від'єднані опорні плити треба дістати та встановити – це потребує додаткового часу. Натомість "Богдана" та Caesar мають одну велику опорну плиту, що пришвидшує процес підготовки до стрільби.

Опорна конструкція САУ "Гіацинт-К" / Фото btvt_2019

В умовах позиційної війни та масового застосування дронів час розгортання САУ не є настільки критичним. Однак модернізація "Гіацинт-К" має також інші суттєві недоліки.

На відео її роботи видно трясіння під час пострілу, що може вказувати на погану стійкість колісного шасі, або, що ймовірніше, на недостатню площу та ефективність опорної конструкції.

Робота російської САУ "Гіацинт-К": дивіться відео

Хоча перший прототип САУ "Богдана" теж мав проблему зі стабільністю, це виправили в подальших серійних ітераціях, використавши інше шасі та ввівши додаткові покращення.

Для російської розробки це буде дещо складніше, бо доведеться переробляти конструкцію,

– додають аналітики.

Нагадаємо, Росія майже вичерпала свої запаси радянської зброї та стає дедалі залежнішою від зовнішніх постачальників, таких як Північна Корея та Іран.