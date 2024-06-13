2-летний ребенок утонул в бассейне на Харьковщине
Источник:Полиция Харьковской области
В среду, 12 июня, в Коропово Чугуевского района в стационарном бассейне погиб двухлетний ребенок. Предварительно, мальчик вышел во двор, где упал в водоем.
Медики пытались спасти малыша, однако неудачно. По всей стране за последнюю неделю это уже 7 случай смерти ребенка на воде.
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Гибель ребенка в бассейне
В полиции рассказали, что сообщение об инциденте поступило около 8:00. Отмечается, что семья была на отдыхе.
Парень самостоятельно открыл входную дверь и вышел во двор, где упал в бассейн и захлебнулся. Родители немедленно повезли ребенка навстречу бригаде медиков, чтобы как можно быстрее оказать квалифицированную медицинскую помощь. Проведенные реанимационные мероприятия положительных результатов не дали,
– сообщили правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) с пометкой "несчастный случай".
Гибель ребенка в бассейне в Чугуевском районе / полиция Харьковской области
В ГСЧС сообщили, что только за последнюю неделю в водоемах погибли уже 7 детей. С начала года этот показатель достиг уже 31. Спасатели призвали родителей постоянно рассказывать детям о правилах безопасности и не оставлять малышей без присмотра у воды.
Трагические случаи на воде
- В мае 2024 года в Киеве на Оболони во время отдыха с друзьями погиб 14-летний подросток. Парень с друзьями пошел на озеро, однако внезапно начал тонуть. Как рассказали очевидцы, сначала подростки пытались спасти товарища самостоятельно. Якобы сначала пострадавшего даже удалось нащупать, но, к сожалению, он выскользнул из рук и ушел под воду. В конце концов, подростки позвали на помощь взрослых.
- В апреле 2024 года в селе Вертиевка Нежинского района утонул 12-летний парень. Предварительно полицейские установили, что мальчик вместе со своим старшим 14-летним братом пошли купаться в местный водоем. Во время плавания младший брат не смог выбраться из воды и утонул.
- В январе 2024 года в селе Александровка Кировоградской области погиб 8-летний мальчик. Он провалился под лед на водоеме. Одна же жительница села утверждала, ща видела на воде двух детей, после чего они исчезли.