2-летний ребенок утонул в бассейне на Харьковщине

В среду, 12 июня, в Коропово Чугуевского района в стационарном бассейне погиб двухлетний ребенок. Предварительно, мальчик вышел во двор, где упал в водоем.

Медики пытались спасти малыша, однако неудачно. По всей стране за последнюю неделю это уже 7 случай смерти ребенка на воде.

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Гибель ребенка в бассейне

В полиции рассказали, что сообщение об инциденте поступило около 8:00. Отмечается, что семья была на отдыхе.

Парень самостоятельно открыл входную дверь и вышел во двор, где упал в бассейн и захлебнулся. Родители немедленно повезли ребенка навстречу бригаде медиков, чтобы как можно быстрее оказать квалифицированную медицинскую помощь. Проведенные реанимационные мероприятия положительных результатов не дали,

– сообщили правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) с пометкой "несчастный случай".

Гибель ребенка в бассейне в Чугуевском районе / полиция Харьковской области

В ГСЧС сообщили, что только за последнюю неделю в водоемах погибли уже 7 детей. С начала года этот показатель достиг уже 31. Спасатели призвали родителей постоянно рассказывать детям о правилах безопасности и не оставлять малышей без присмотра у воды.

Трагические случаи на воде