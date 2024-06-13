Медики намагалися врятувати малечу, проте невдало. По всій країні за останній тиждень це вже 7 випадок смерті дитини на воді.
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Загибель дитини у басейні
У поліції розповіли, що повідомлення про інцидент надійшло близько 8:00. Зазначається, що родина була на відпочинку.
Хлопець самостійно відчинив вхідні двері та вийшов на подвір'я, де впав у басейн та захлинувся. Батьки негайно повезли дитину назустріч бригаді медиків, щоб якнайшвидше надати кваліфіковану медичну допомогу. Проведені реанімаційні заходи позитивних результатів не дали,
– повідомили правоохоронці.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) з приміткою "нещасний випадок".
Загибель дитини у басейні у Чугуївському районі / поліція Харківської області
У ДСНС повідомили, що лише за останній тиждень у водоймах загинули вже 7 дітей. Від початку року цей показник сягнув вже 31. Рятувальники закликали батьків постійно розповідати дітям про правила безпеки і не залишати малечу без нагляду біля води.
Трагічні випадки на воді
- У травні 2024 року у Києві на Оболоні під час відпочинку із друзями загинув 14-річний підліток. Хлопець з друзями пішов на озеро, однак раптово почав тонути. Як розповіли очевидці, спочатку підлітки намагалися врятувати товариша самостійно. Нібито спочатку потерпілого навіть вдалося намацати, але, на жаль, він вислизнув з рук і пішов під воду. Зрештою, підлітки покликали на допомогу дорослих.
- У квітні 2024 року у селі Вертіївка Ніжинського району потонув 12-річний хлопець. Попередньо поліцейські встановили, що хлопчик разом зі своїм старшим 14-річним братом пішли купатися до місцевої водойми. Під час плавання молодший брат не зміг вибратися з води та потонув.
- У січні 2024 року в селі Олександрівка Кіровоградської області загинув 8-річний хлопчик. Він провалився під кригу на водоймі. Одна ж жительок села стверджувала, ща бачила на воді двох дітей, після чого вони зникли.