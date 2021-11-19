Гибель целой семьи в Винницкой области: в ГСЧС назвали причину пожара
Источник:ГСЧС Украины
В селе Марьяновка Винницкой области 18 ноября в пожаре погибла целая семья. Трагедия унесла жизни двух взрослых и четырех детей. В ГСЧС говорят, что возгорание произошло в результате замыкания в холодильнике.
В ГСЧС сообщили, что сначала в холодильнике произошло замыкание, а впоследствии он загорелся.
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Семья отравилась угарным газом
Спасатели говорят, что семья отравилась угарным газом. Погибли 4 детей – 2010 – 2015 годов рождения. Пожар самоликвидировался.
О трагедии сообщила староста села
О трагедии сообщила староста села, которая и позвонила в полицию. На место сразу прибыли следователи. Спасатели и криминалисты. Уголовное производство открыли по статье "несчастный случай".
Само замыкание проводки было одной из первоначальных версий, однако что именно загорелось сразу не сообщили.
Значительно больше здесь Гибель семьи с 4 детьми в Винницкой области: в полиции назвали вероятную причину трагедии
Коротко о последних резонансных пожарах в Украине:
- На Хмельнитчине во время пожара в одноэтажном доме погибли 4 детей.
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- 12 ноября в Одессе неизвестные подожгли "Сильпо".