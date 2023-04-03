"Не могли подключить кислород": невеста "Да Винчи" вспомнила, как пыталась спасти любимого
Украинская парамедик Алина Михайлова, невеста Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла, несмотря на боль, смогла рассказать события того страшного дня, когда ее любимый погиб.
Девушка рассказала, что ехала спасать тяжелого "трехсотого" и чувствовала, что этот раненый ее любимый и очень переживала, сможет ли оказать близкому человеку помощь. Когда ей подтвердили, что ранение получил именно "Да Винчи", у нее "закончилась вся жизнь", вспомнила девушка в интервью Front 18.
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"Весь в крови и без сознания"
По словам Алины, буквально за 30 минут до российского обстрела "Да Винчи" написал ей сообщение, в котором спрашивал, как у нее дела и все ли нормально. Невеста попросила его быть осторожным.
Нам вывозят его на каталке. Я это только вижу... Я просто... У меня, конечно, начинается истерика, я начинаю бить ногами эту машину, я начинаю бить "Капусту" (позывной собрата Коцюбайла). Потому что у "Да Винчи" просто опущены руки, он полностью без сознания,
– вспомнила женщина.
Впрочем, уже через несколько минут Алина овладела собой и осознала, что не может не попытаться спасти воина.
Эвакуационная машина уже ехала, Михайлова пролезла с переднего сиденья в каталку через окно, хоть и была в полной амуниции.
"Кислород не могли подключить, потому что была разорвана трахея"
"Это не то, что ты думаешь!" – пытался успокоить Алину анестезиолог, но, как вспомнила Михайлова, у нее дрожали руки, когда она готовила препарат.
Когда на монитор вывести пульс и давление раненого на монитор, девушка поняла, что дела очень плохи.
И мы подключаем этот монитор – а там ноль показателей... Я на него смотрю, говорю: "Марик, делайте что-нибудь!" Он его заинтубировал и не мог подключить кислород, потому что у него была разорвана трахея,
– рассказала парамедик.
Девушка плакала, когда вспоминала то, что было дальше: "Да Винчи" был весь в крови, они пытались применять кислородный мешок, но это не помогло, и она впервые в жизни читала молитву "Отче наш"".
"Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком", – признала Алина.
Как погиб "Да Винчи"
- Дмитрий Коцюбайло, командир "Волков Да Винчи" погиб в бою под Бахмутом 7 марта. Военный попал во вражеский обстрел.
- Попрощалась с Героем Украины 9 марта в Прикарпатье, откуда родом Дмитрий, а похоронили героя на Аскольдовой могиле 10 марта.
- Владимир Зеленский в день прощания с "Да Винчи" посмертно наградил Героя "Крестом боевых заслуг".