В Украине появится первая улица, названная в честь Ирины Фарион

В Ивано-Франковске решили переименовать одну из улиц в честь Ирины Фарион. Языковед была убита во Львове 19 июля.

Согласно решению депутатов, имя Фарион будет носить улица Гвардейская, которая имеет протяженность почти 200 метров.

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Чествование памяти Фарион

Гвардейская расположена в южной части Ивано-Франковска и соединяет улицы Симона Петлюры и Осипа Сорохтея.

Кроме того, депутаты 2 августа утвердили программу украинизации памяти Ирины Фарион. Она предусматривает трансляцию лекций языковеда, литературные фестивали, бесплатные курсы украинского языка, поддержку книгоиздания местных авторов и литературные премии, проведение семинаров, вебинаров и встреч на тему совершенствования владения украинским языком.

Заметим, что во Львове тоже планируют назвать улицу именем политкини. Какую именно – определят после консультации с семьей погибшей.

Напомним, что 19 июля языковед застрелили возле дома, в котором она жила. Через несколько дней вероятного убийцу задержали. Им оказался 18-летний днепрянин, возможный сторонник российского неонацистского движения.