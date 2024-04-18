Офицер, подаривший гранаты помощнику Залужного, предстанет перед судом
Источник:ГБР
Государственное бюро расследований передало в суд производство в отношении офицера из Аппарата помощников главнокомандующего ВСУ. В ноябре 2023 года он подарил гранаты своему коллеге Геннадию Частякову.
Следователи ГБР завершили досудебное расследование 29 марта 2024 года. После этого стороны защиты и потерпевших имели возможность ознакомиться с материалами дела.
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Военный, которому на первоочередной стадии досудебного расследования сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов, в тот трагический день передал погибшему взрывной "подарок" с гранатами в честь дня рождения,
– говорится в сообщении Бюро.
По данным следствия, во время распаковки "подарка" дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки. От полученных ранений он погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжелые телесные повреждения.
СМИ также сообщают, что дело передали в Печерский районный суд Киева. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Гибель Геннадия Частякова: что известно
- На день рождения Геннадия Частякова его коллега подарил ему деревянную коробку с бутылкой виски "Black Label" и 6 гранатами. Именно одна из них и взорвалась при неосторожном обращении – мужчина не знал, что они боевые. Свидетели подтверждают, что дарителем был коллега погибшего – полковник Тимченко.
- Глава МВД Игорь Клименко рассказывал, что погибший достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца: "Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция нашла еще пять таких неразорвавшихся гранат".
- По делу опросили 20 свидетелей – это люди, которые работают в месте, где Частяков получил подарок. Было назначено более 10 судебных экспертиз, в частности, экспертизы взрывных устройств, взрывчатых веществ и продуктов взрыва, дактилоскопические, молекулярно-генетические, судебно-медицинские, а также психологическую с применением полиграфа.