ОПУ прокомментировал призыв о присвоении звания Героя Украины погибшему добровольцу "Моджахеду"
В боях на Бахмутском направлении 1 апреля погиб белорусский доброволец-мусульманин Даниил Ляшук с позывным "Моджахед", который воевал за Украину еще с 2014 года. Военный мечтал об украинском гражданстве, поэтому украинцы просят предоставить его "Моджахеду" посмертно.
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала заявил, что в ОПУ будут рассматривать возможность присвоения звания Героя Украины Даниилу Ляшуку. По его словам, также будут оценивать возможность предоставления гражданства Украины.
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В ОПУ рассмотрят возможность награждения "Моджахеда"
Подоляк отметил, что Офис Президента Украины получает обращения о награждении от ВСУ. Президент каждый день подписывает приказы о наградах, потому что это очень важно. Возможность награждения Даниила Ляшука также будут рассматривать.
Человек, который был свободен внутренне, и поэтому заплатил самую высокую цену за право других быть свободными. Безусловно, мы будем рассматривать все предложения, которые представляют военные. В частности, будем оценивать возможность награждения Даниила Ляшука,
– сообщил чиновник.
Советник главы ОПУ рассказал: для предоставления гражданства Украины посмертно будут консультироваться с наградным отделом и отделом, который занимается процедурой предоставления гражданства через указы президента, есть ли такая юридическая возможность.
"Но должна быть инициативная группа, в частности от военных, которая занимается этой подачей соответствующих документов к награждению или к изменению гражданства", – добавил Подоляк.
Подоляк о присвоении звания Героя Украины "Моджахеду": смотрите видео
Что известно о "Моджахеде"
- Даниил Ляшук родился в городе Брест в Беларуси. В 14 лет переехал в Крым, где получил образование моряка в Севастополе. После начала оккупации Крыма в 2014 году пошел воевать на стороне Украины и вступил в ряды добровольческого батальона, который действовал на востоке Украины в зоне ООС.
- 19 января 2015 года во время боевых действий в районе Станицы Луганской получил тяжелое ранение. В том же году Ляшука задержали по уголовно-политическому делу против батальона "Торнадо". Ему представили обвинения в ряде тяжких преступлений, которые отвергал доброволец.
- "Моджахед" имел 2 тяжелых ранения за время полномасштабной войны, однако снова вернулся на передовую. Последнее было 18 августа 2022 во время выполнения боевого задания. Несмотря на этот факт, вместе со своей группой взял в плен двух русских солдат.
- В последнем обращении он призвал украинцев беречь себя. Ляшук обнародовал видео, в котором показал, что на фронте будет снег. По словам "Моджахеда", такая суровая погода выпала именно на дни Рамадана.