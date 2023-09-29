"Каждое утро снова терять тебя": девушка погибшего пилота "Джуса" тронула сеть щемящим постом

Легендарный украинский пилот "Джус" погиб в конце августа в небе над Житомирщиной. Его девушка поделилась своими эмоциями спустя месяц после потери.

Мелания Подоляк, невеста погибшего украинского пилота Андрея Пильщикова, "Джуса", поделилась своими переживаниями после смерти любимого Она написала, что каждый день ездит на могилу, чтобы полить цветы, принести свечи или сгрести осенние листья.

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"Маленькая крестная дорога"

Девушка написала, что каждый день приходится делать вид, что все в порядке. Также, по ее словам, ей пришлось научиться говорить: "Мне плохо, можно ли приехать к вам" и всегда получать согласие. Она также вспомнила, как "некрасиво" плакала, когда они впервые поссорились.

"Хотелось бы, собственно, сейчас даже просто с тобой ссориться, как мы умели: на повышенных тонах, махая руками, из-за абсолютной дуры. А потом говорить: "Прости мне", и слышать: "А ты мне, я не хотел" у ответ", – поделилась девушка.

Мелания написала, что ей каждый день ходить там, где было какое-то "впервые", а все эти "впервые" были там, откуда пока не уйдешь.

Мой маршрут на работу: первая щепетильная попытка взять меня за руку, первый поцелуй, первое осознание, что это серьезно. Вот дерево возле офиса, под которым нас впервые "засекли" мои сотрудники; вот перекресток, где я впервые увижу тебя своими глазами и подумаю: "О нет, ну для чего такой красивый, ты ведь точно разобьешь мне сердце". Моя маленькая крестная дорога – кто знал, что того Киева так мало? – написала она.

Девушка рассказала, что в представлении пилота встречать девушку из поезда нужно было "правильно" – с цветами. Она часто стояла на перроне, пока "Джус" бегал бог знает где, чтобы было "правильно", а потом смеялась, потому что пилот, хоть и приходил на сорок минут поздно, но с букетом.

"Первое общее фото: ты – в мультиках, я – в платьице, хоть бери и на плакате печатай. Мы так хороши, что я даже хочу дать нам в нос. Весна царапает сердце, мы танцуем в нашем гостиничном номере под California Dreamin', я понимаю, что беда… Дальше постоянно с тобой говорить», – поделилась Мелания.

Кроме этого, она также отметила, что некоторые ее старые привычки, временно вернувшиеся, безгранично огорчили бы пилота.

Взывать о тебе и твоих достижениях из каждого утюга. Не мог вместить в себе это все, и так изредка взбудораженно выбрасывать эти мысли наружу. Просыпаться, и каждое утро снова терять тебя,

– закончила девушка.

Гибель пилота "Джуса": основное