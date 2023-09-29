Меланія Подоляк, наречена загиблого українського пілота Андрія Пільщикова, "Джуса", поділилась своїми переживаннями після смерті коханого. Вона написала, що кожного дня їздить на могилу, щоб полити квіти, принести свічки чи згребти осіннє листя.
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"Маленька хресна дорога"
Дівчина написала, що кожного дня доводиться вдавати, що все гаразд. Також, за її словами, їй довелося навчитись казати: "Мені погано, чи можна приїхати до вас" і завжди отримувати згоду. Вона також пригадала, як "некрасиво" плакала, коли вони вперше посварились.
"Хотілось би, власне, зараз навіть просто з тобою сваритись, як ми вміли: на підвищених тонах, махаючи руками, через абсолютну дурню. А потім казати: "Пробач мені", і чути: "А ти мені, я не хотів" у відповідь", – поділилась дівчина.
Меланія написала, що їй щодня важко ходити там, де було якесь "вперше", а всі ці "вперше" були там, звідки поки не втечеш.
Мій маршрут на роботу: перша делікатна спроба взяти мене за руку, перший поцілунок, перше усвідомлення, що це серйозно. Ось дерево біля офісу, під яким нас вперше "засікли" мої співробітники; ось перехрестя, де я вперше побачу тебе на власні очі і подумаю: "О ні, ну для чого такий красивий, ти ж точно розібʼєш мені серце". Моя маленька хресна дорога – хто ж знав, що того Києва так мало? – написала вона.
Дівчина розповіла, що в уявленні пілота зустрічати дівчину з потяга треба було "правильно" – з квітами. Вона часто стояла на пероні, поки "Джус" бігав бозна-де, щоб було "правильно", а потім сміялась, бо пілот, хоч і приходив на сорок хвилин запізно, але з букетом.
"Перше спільне фото: ти – в мультикамі, я – в сукеночці, хоч бери і на плакаті друкуй. Ми такі гарні, що я аж хочу дати нам в ніс. Весна дряпає серце, ми танцюємо в нашому готельному номері під California Dreamin’, я розумію, що біда… Далі постійно з тобою говорити", – поділилась Меланія.
Крім цього, вона також зазначила, що деякі її старі звички, які тимчасово повернулись, безмежно засмутили б пілота.
Волати про тебе і твої досягнення з кожної праски. Не могти вмістити в собі це все, і отак вряди-годи розбурхано викидати ці думки назовні. Прокидатись, і щоранку знову втрачати тебе,
– закінчила дівчина.
Загибель пілота "Джуса": основне
- Повітряні Сили ЗСУ заявили, що відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації з позивним "Джус" загинув 25 серпня у авіакатарострофі на Житомирщині. Крім нього загинули ще двоє льотчиків. Повітряні сили назвали цей трагічний інцидент болючою й непоправною втратою та висловили співчуття рідним загиблих.
- Суперпрофесіонал, людина з чіткою метою, інтелігент – так згадують про пілота "Джуса". Він був одним із легендарних "привидів Києва" і буквально "вибивав" для України F-16, захищав аеродром від ДРГ і став героєм книги. Позивний "Джус" з'явився 2018 року після міжнародних навчань "Чисте небо 2018". На всіх вечірках пілот відмовлявся від алкоголю та обирав сік (англійською juice). Це єдиний пілот Повітряних сил ЗСУ, який офіційно мав позивний.
- Наразі триває розслідування трагедії. Представниця ДБР розповіла деталі в ефірі телемарафону. Вона наголосила, що станом на 29 серпня опитали вже понад 30 людей, які були свідками або причетними до трагічних подій. За попередніми даними, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків, коли вони здійснювали маневр розвороту.