Меланія Подоляк, наречена загиблого українського пілота Андрія Пільщикова, "Джуса", поділилась своїми переживаннями після смерті коханого. Вона написала, що кожного дня їздить на могилу, щоб полити квіти, принести свічки чи згребти осіннє листя.

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"Маленька хресна дорога"

Дівчина написала, що кожного дня доводиться вдавати, що все гаразд. Також, за її словами, їй довелося навчитись казати: "Мені погано, чи можна приїхати до вас" і завжди отримувати згоду. Вона також пригадала, як "некрасиво" плакала, коли вони вперше посварились.

"Хотілось би, власне, зараз навіть просто з тобою сваритись, як ми вміли: на підвищених тонах, махаючи руками, через абсолютну дурню. А потім казати: "Пробач мені", і чути: "А ти мені, я не хотів" у відповідь", – поділилась дівчина.

Меланія написала, що їй щодня важко ходити там, де було якесь "вперше", а всі ці "вперше" були там, звідки поки не втечеш.

Мій маршрут на роботу: перша делікатна спроба взяти мене за руку, перший поцілунок, перше усвідомлення, що це серйозно. Ось дерево біля офісу, під яким нас вперше "засікли" мої співробітники; ось перехрестя, де я вперше побачу тебе на власні очі і подумаю: "О ні, ну для чого такий красивий, ти ж точно розібʼєш мені серце". Моя маленька хресна дорога – хто ж знав, що того Києва так мало? – написала вона.

Дівчина розповіла, що в уявленні пілота зустрічати дівчину з потяга треба було "правильно" – з квітами. Вона часто стояла на пероні, поки "Джус" бігав бозна-де, щоб було "правильно", а потім сміялась, бо пілот, хоч і приходив на сорок хвилин запізно, але з букетом.

"Перше спільне фото: ти – в мультикамі, я – в сукеночці, хоч бери і на плакаті друкуй. Ми такі гарні, що я аж хочу дати нам в ніс. Весна дряпає серце, ми танцюємо в нашому готельному номері під California Dreamin’, я розумію, що біда… Далі постійно з тобою говорити", – поділилась Меланія.

Крім цього, вона також зазначила, що деякі її старі звички, які тимчасово повернулись, безмежно засмутили б пілота.

Волати про тебе і твої досягнення з кожної праски. Не могти вмістити в собі це все, і отак вряди-годи розбурхано викидати ці думки назовні. Прокидатись, і щоранку знову втрачати тебе,

– закінчила дівчина.

Загибель пілота "Джуса": основне