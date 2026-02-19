Четыре тяжелые потери: Украина прощается с погибшими пилотами Ми-24

Недавно Украина потеряла 4-х пилотов вертолета Ми-24. Они погибли во время боевого задания 17 декабря 2025 года.

Об этом сообщили в Новокалиновском городском совете.

Что известно о погибших пилотах?

Во время падения Ми-24 погиб весь экипаж:

Александр Шемет,

Ярослав Сачик,

Дмитрий Попадюк,

Игорь Тоганчин.

Напомним, что тогда пилоты отражали российскую атаку.

55-летний Герой Украины Александр Шемет был уроженцем Черниговщины.

Участвовал в АТО и ООС, а началом полномасштабного вторжения России – в обороне Киева и на Донецком, Луганском и Южно-Слобожанском направлениях.

Он был командиром экипажа и участником последнего авиапрорыва на "Азовсталь".

Штурману-летчику Ярославу Сачику было 25 лет. Он родился на Волыни. Был награжден орденом "За мужество" III степени.

Дмитрий Попадюк занимал должность бортового авиационного техника вертолетного звена вертолетной эскадрильи. Был награжден орденом "За мужество" III степени. Ему навсегда 28 лет.

Игорь Тоганчин служил старшим воздушным стрелком вертолетного звена вертолетной эскадрильи. Ему было 56 лет.

Со всеми попрощались на Львовщине 18 февраля, кроме Ярослава Сачика, которого похоронят 19 февраля в Луцке.

Спасибо Вам за настоящих патриотов! Герои не умирают! Помните о наших Героев и их подвиг, ведь они шли на борьбу ради нас. А наша задача сделать Украину такой, какой они хотели ее видеть, чтобы мы имели возможность в своей стране чествовать наших Героев и молиться на своем языке. Наша ответственность в том, чтобы помнить о защитниках, которые погибли на поле боя и достойно их чествовать,

– написали в городском совете.

