Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что российский президент теперь имеет особенно шаткое положение.

К теме Личное решение Путина, – Подоляк четко прояснил историю со смертью Пригожина

"У Путина крайне неприятная ситуация – он буквально между двух огней. У него выбор: быть президентом-террористом или л*хом", – констатировал Шейтельман.

Путин в сложной ситуации после гибели Пригожина: смотрите видео 24 Канала

В то же время, тезисы о "восстановлении власти" Путина путем уничтожения Пригожина означают лишь укрепление диктатора как бандита, а не президента.

Какие версии гибели Пригожина

Реальные версии только две – либо бомба внутри самолета, либо ПВО снаружи. Если же это ракета, то приказать такое мог только Путин.

Это называется международным терроризмом. К ордеру на арест за депортацию детей добавляется еще и международный терроризм,

– отметил Шейтельман.

Но теперь диктатор станет изгоем не только для Европы, но и для Китая и Индии.

Если причиной авиакатастрофы стала заложенная взрывчатка, то к этому могут быть причастны российские спецслужбы. Тогда возникает вопрос о том, кто реально управляет страной-агрессором.

Что показала экспертиза тела Пригожина, причастен ли Путин и что будет с вагнеровцами – в нашем телеграме.

Самолет Пригожина разбился в Тверской области: последние новости