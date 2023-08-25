Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що російський президент тепер має особливо хитке положення.
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"У Путіна вкрай неприємна ситуація – він буквально між двох вогнів. У нього вибір: бути президентом-терористом або л*хом", – констатував Шейтельман.
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Водночас тези про "відновлення влади" Путіна шляхом знищення Пригожина означають лише зміцнення диктатора як бандита, а не президента.
Які версії загибелі Пригожина
Реальні версії лише дві – або бомба всередині літака, або ППО зовні. Якщо ж це саме ракета, то наказати таке міг лише Путін.
Це називається міжнародним тероризмом. До ордера на арешт за депортацію дітей додається ще й міжнародний тероризм,
– зазначив Шейтельман.
Але тепер диктатор стане ізгоєм не лише для країн Європи, а й для Китаю та Індії.
Якщо ж причиною авіакатастрофи стала закладена вибухівка, то до цього можуть бути причетні російські спецслужби. Тоді постає питання про те, хто реально керує країною-агресоркою.
Літак Пригожина розбився у Тверській області: останні новини
- У низці російських ЗМІ повідомили, що тіла очільника ПВК "Вагнера" та його "правої руки" Дмітрія Уткіна начебто ідентифікували. Крім них, на борту було ще восьмеро людей.
- Однак західні спецслужби потребують більше часу, щоб підтвердити смерть Пригожина. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі зазначив, що в разі підтвердження загибелі очільника ПВК "Вагнера" будуть наслідки в усіх місцях, де перебувають його найманці.
- У британській розвідці вважають, що вагнерівці після смерті свого лідера намагатимуться знайти нового. Але вони можуть стикнутися з труднощами.