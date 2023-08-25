Політтехнолог Михайло Шейтельман сказав 24 Каналу, що російський президент тепер має особливо хитке положення.

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"У Путіна вкрай неприємна ситуація – він буквально між двох вогнів. У нього вибір: бути президентом-терористом або л*хом", – констатував Шейтельман.

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Водночас тези про "відновлення влади" Путіна шляхом знищення Пригожина означають лише зміцнення диктатора як бандита, а не президента.

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Реальні версії лише дві – або бомба всередині літака, або ППО зовні. Якщо ж це саме ракета, то наказати таке міг лише Путін.

Це називається міжнародним тероризмом. До ордера на арешт за депортацію дітей додається ще й міжнародний тероризм,

– зазначив Шейтельман.

Але тепер диктатор стане ізгоєм не лише для країн Європи, а й для Китаю та Індії.

Якщо ж причиною авіакатастрофи стала закладена вибухівка, то до цього можуть бути причетні російські спецслужби. Тоді постає питання про те, хто реально керує країною-агресоркою.

Що показала експертиза тіла Пригожина, чи причетний Путін і що буде з вагнерівцями – у нашому телеграмі.

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