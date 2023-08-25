Как "герой-переговорщик" Лукашенко отреагирует на гибель Пригожина: что говорят в ISW

Накануне российские пропагандисты заявили, что тело Пригожина уже идентифицировали. Аналитики ISW оценили, как на гибель главаря боевиков будет реагировать Лукашенко, гарантировавший "безопасность" вагнеровцам.

Соглашение от 24 июня между Путиным, Пригожиным и самопровозглашенным президентом Беларуси, вероятно, признано недействительным из-за уничтожения самолета Пригожина. Скорее всего, Лукашенко просто промолчит.

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Лукашенко будет молчать, чтобы не провоцировать Путина

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Безопасность и выживание Пригожина, вероятно, были решающими для соглашения от 24 июня, где Путин якобы пообещал неопределенные "гарантии безопасности" Пригожину и вагнеровцам в Беларуси. Смерть предводителя, вероятно, отменила ключевую основу этого соглашения, сделав остальное спорным.

Лукашенко, скорее всего, будет молчать по этому поводу, чтобы не провоцировать Путина, особенно потому, что поступок Лукашенко по поводу прямых переговоров с Пригожиным в июне, а затем восхваление своей ролью, которую он сыграл, значительно смутил Путина,

– отметили аналитики.

Также в Институте изучения войны добавили, что убийство Пригожина, вероятно, явилось для Лукашенко сигналом. В частности, как о резком сокращении его переговорного пространства с Кремлем, так и о неявной угрозе его продолжением попыток сопротивляться усилиям по интеграции в "союзное" государство.

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Справка. Провальный мятеж Пригожина закончился "соглашением" между ним, Путиным и Лукашенко. Последний провел переговоры с предводителем ЧВК "Вагнера". Они якобы договорились "о недопустимости разрешения кровавой бойни на территории России".

Позже Песков заявил, что Пригожина отправят в Беларусь. Кроме того, вагнеровцы, участвовавшие в мятеже, получат амнистию и смогут подписать контракт по минобороны России.