Трагедия в аквапарке на Полтавщине: 6-летний мальчик упал в бассейн и погиб

В субботу, 12 июля, на территории аквапарка в селе Супруновка Полтавской области ребенок упал в бассейн. Медики провели реанимационные мероприятия, но спасти мальчика не удалось.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию. Следствие выясняет причины и обстоятельства трагедии.

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Что известно о трагедии в Супруновке?

Сообщение об инциденте на территории аквапарка в Полтавской области поступило от медиков к правоохранителям около 18:00.

Следственно-оперативной группа полиции установила, что 6-летний мальчик упал в бассейн случайно. Его достали из воды уже без сознания – спасти ребенка не удалось

В настоящее время по факту трагедии следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, 4 июля на Петренковском водохранилище в Харькове погибла девочка 2013 года рождения. Во время купания она внезапно исчезла под водой, а отдыхающие, которые пытались помочь, не смогли найти ребенка. Тело подняли на поверхность водолазы ГСЧС.