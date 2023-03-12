Муж нес на руках к месту эвакуации: трагические детали гибели Татьяны "Мурки" Фесенко
Источник:OBOZREVATEL
В Киеве простились с погибшей под Бахмутом 30-летней Татьяной Фесенко. Женщина защищала Украину на фронте вместе с мужчиной. В последний ее бой – они были в одном окопе.
О гибель Татьяны Фесенко с позывным "Мурка" стало известно 5 марта. Таня воевала вместе со своим мужем Владимиром бок о бок. В тот день они вели бой.
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Обстоятельства гибели Татьяна
Таня была очень смелая и решительная. Она хорошо стреляла, воевала не хуже мужчин. Насколько я знаю, в окоп, где они были с Вовой, прилетел снаряд. Вову контузило, а Таня погибла. Он на руках нес ее несколько километров до места эвакуации,
– рассказывает знакомый.
Тело своей жены Фесенко сам доставил домой.
Владимир рассказал о потере / Скриншот соцсети
Владимир и Татьяна познакомились лет восемь назад. Но Владимир пошел добровольцем на фронт, когда Россия развязала войну на Донбассе в 2014 году. А когда вернулся, в 2017 году пара вышла замуж.
Семья жила в Мостищах Киевской области, а 3 года назад переехала в столицу.
Пара любила путешествовать вместе / Фото из фейсбука Владимира Фесенко
Защитнице было 30 лет. "Мурка" пошла защищать страну с первого дня войны, 24 февраля. Прощание с защитницей состоялось 11 марта в Гостомеле на Аллее Славы в 14:00.
У пары есть дочь
После 24 февраля супруги отправили свою маленькую дочь с родственницей за границу. Татьяна и Владимир даже оформили нотариальную доверенность на случай, если погибнут, чтобы родственница могла без проблем оформить попечительство над ребенком.
Болезненные потери Украины
- 12 марта Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому . Следователи СБУ окончательно подтвердили, что именно он был расстрелян российскими оккупантами героем за слова "Слава Украине".
- 10 марта в Киеве прощались с легендарным воином Да Винчи, погибшим в бою под Бахмутом. Он был первым добровольцем, при жизни получившим звание Героя Украины. Воин встал на защиту Украины еще в 2014 году в 18 лет.
- В день, когда стало известно о смерти Да Винчи, Киев попрощался с разведчиками "Святой", "Непейпивом", "Тарасием" и "Аполлоном". Они погибли 26 декабря, когда устраивали "хлопок" в Белгороде и Брянске.