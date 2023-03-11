Жизнь Героя оборвалась 10 марта в Харьковской области во время вражеского артобстрела. Детали гибели украинского воина рассказали в местном СМИ.
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Получил ранение несовместимое с жизнью
25-летний дрогобычанин Яцына Роман Андреевич погиб 10 марта вблизи поселка Табаевка Купянского района Харьковской области. Как сообщает местное медиа, во время вражеских артиллерийских обстрелов воин получил ранение, несовместимое с жизнью.
Украинец 1998 года служил в рядах 103-й отдельной бригады территориальной обороны и был стрелком. Дату и время прощания с Романом Яцыной жителям Дрогобыча должны сообщить позже.
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Потери Украины: коротко о последних новостях
- В Киеве 10 марта день простились с отцом и сыном Хомюками. Олег "Хома" и Никита "Турист" Хомюки погибли на Бахмутском направлении во время вражеских обстрелов. Отец накрыл собой сына, однако снаряд разорвался у их голов и оба воина умерли.
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- На фронте погиб воин из Кривого Рога Денис Литкевич, талантливым и известным в городе видеографом. У защитника остались жена и сын.