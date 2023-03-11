Життя Героя обірвалося 10 березня у Харківській області під час ворожого артобстрілу. Деталі загибелі українського воїна розповіли у дрогобицькому ЗМІ.
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Отримав поранення несумісне з життям
25-річний дрогобичанин Яцина Роман Андрійович загинув 10 березня поблизу селища Табаївка Куп’янського районі, що у Харківській області. Як повідомляє місцеве медіа, під час ворожого артилерійського обстрілу воїн отримав поранення, несумісне з життям.
Українець 1998 року народження служив у лавах 103-ї окремої бригади територіальної оборони та був стрільцем. Дату та час прощання з Романом Яциною жителям Дрогобича мають повідомити пізніше.
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Втрати України: коротко про останні новини
- У Києві 10 березня попрощалися з батьком і сином Хомюками. Олег "Хома" та Микита "Турист" Хомюки загинули на Бахмутському напрямку під час ворожого обстрілу. Батько накрив собою сина, однак снаряд розірвався біля їхніх голів і обидва воїни померли.
- У Світловодську в того ж дня попрощалися з медикинею полку "Азов" Юлією Зубченко під позивним "Сирена". Жінка загинула у травні на "Азовсталі" внаслідок влучання авіаційної бомби в бункер, де розташовувався шпиталь.
- На фронті загинув воїн із Кривого Рогу Денис Літкевич, що був талановитим та відомим у місті відеографом. У захисника залишилися дружина і син.