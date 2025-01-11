Как далеко Россия может зайти в гибридной войне против Европы: западные журналисты предположили масштаб

Россия продолжает создавать угрозу не только для Украины, но и для других государств. В частности, она принимает гибридные меры в отношении Европы.

Россия ведет кампанию диверсий и подрывной деятельности против европейских союзников Украины, а в 2024 году начала действовать еще более жестоко. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на профессора терроризма и политического насилия в Лейденском университете в Нидерландах Барта Шурмана в своей колонке для Foreign Policy.

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Россия провоцирует НАТО

В частности, Москва перешла к убийствам и повреждениям водных объектов в Европе. Европейские лидеры довольно слабо реагируют на то, что происходит и это может привести к тому, что Россия начнет действовать еще активнее.

Ранее депутат госдумы России Александр Казаков сказал, что российские диверсии в Балтийском море – это часть военной операции, направленной на провокацию НАТО. Также таким образом Россия хочет расширить контроль над этим регионом. В то же время в Европе не предприняли никаких систематических действий для того, чтобы оценить то, что делает Россия и масштаб этого.

В Лейденском университете проанализировали, как далеко готова зайти Россия, чтобы ослабить своих европейских противников и изолировать Украину от жизненно важной поддержки. Шурман считает, что эскалация может дойти чуть ниже чем до ядерного порога.

Количество диверсий возросло

Согласно анализу, Россия все чаще выходит за рамки своих давних кампаний по шпионажу и киберпреступлений. Например, в 2022 году Москва устроила 6 диверсий или приготовлений к ним в Европе, а в 2024 – 44.

Россия целится по различным объектам. Под прицелом может оказаться все от критически важной подводной энергетической и коммуникационной инфраструктуры в Северном и Балтийском морях до военных баз, складов и заводов по производству вооружений.

Кроме того, россияне часто проводят так называемые "операции влияния". Это операции, которые направлены на европейских политиков. Целью этого является подорвать поддержку Украины в мире.

Россия также причастна и к многочисленным актам вандализма в Европе. Это свидетельствует о двойном оперативном подходе российских спецслужб.

Операции становятся более изощренными

В 2024 году российские операции против Европы резко активизировались и стали более изощренными. Говорится об убийстве дезертировавшего пилота,, подготовка к убийству генерального директора немецкого производителя оружия Rheinmetall Армина Паппергера и даже заговор для устранения Владимира Зеленского.

Помимо этого, россияне также размещали зажигательные устройства на рейсах DHL, что могло привести к катастрофам. Некоторые сотрудники западных служб безопасности считают, что эти операции могли быть репетицией будущих атак на авиалайнеры, направляющиеся в США. Это свидетельствует о том, что Россия перешла к актам государственного терроризма.

В декабре 2024 года Россия сбила борт Azerbaijan Airlines. Это еще раз показывает, что жизнь гражданского населения не является приоритетом для России, поэтому Европа столкнулась с серьезной угрозой.

Кроме этого, кампания подрывной деятельности против европейских союзников Украины может предусматривать заговоры. Например, школы в Словакии и Чехии получили более тысячи угроз взрыва. Также Шурман упомянул о ряде взломов водоочистных станций в европейских странах, к которым может быть причастна Россия.

В Лейденском университете считают, что Россия не будет использовать ядерное оружие, поскольку это значительно увеличит риски получить ответ. Вероятно, Россия будет делать все, чтобы подорвать стабильность в регионе и уменьшить поддержку Украины.

Шурман убежден, что Европа должна инвестировать в укрепление своих разведывательных служб, чтобы максимально повысить их способность противостоять российской угрозе.