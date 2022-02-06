"Гибридные атаки и аннексия Донбасса": в США рассказали об угрозах со стороны России

США не исключают, что Россия может прибегнуть к различным формам агрессии, в том числе и аннексировать Донбасс. Однако это далеко не все меры, на которые способен пойти Кремль.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, действия России могут приобретать разные формы.

Важно Санкции США против России могут затронуть экономику Китая, – Салливан

В этом контексте Салливан упомянул о гибридных действиях, предполагающих:

кибератаки,

политическую дестабилизацию,

или же полномасштабное вторжение.

Действия России могут приобретать различные формы, включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс,

– рассказал Салливан.

России это просто так с рук не сойдет

Как сказал советник президента США по нацбезопасности, Штаты вместе с союзниками в течение последних месяцев готовились ко всем возможным сценариям развития событий. В случае агрессии России грозят серьезные экономические последствия и другие формы давления.

"Мы находимся в окне, когда что-то может произойти. Военная эскалация и вторжение в Украину могут произойти в любой момент. Мы считаем, что РФ создала возможности для проведения крупной военной операции", – добавил Салливан.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не верить "апокалиптическим прогнозам" разных стран относительно возможного вторжения Российской Федерации на территорию нашей страны.

Заметим, что издание The Washington Post сообщило, Россия почти завершила подготовку к возможному полномасштабному вторжению в Украину. Русские вроде бы подготовили 83 батальонные тактические группы численностью около 750 военнослужащих в каждой.

Пять стран запустили фонд для помощи Украине: смотрите видео