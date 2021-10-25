Гигантский лавовый фонтан: извержение вулкана на Канарах усилилось

Извержение вулкана Кумба-Вьеха на Канарском острове Ла-Пальма усилилось после недавнего землетрясения. Сейчас из вулкана бьет гигантский лавовый фонтан, отметили местные чиновники.

Власти приготовились к новой эвакуации жителей. Это произойдет в случае, если потоки лавы будут угрожать домам.

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"Мы находимся на новом этапе (извержения – 24 канал), который еще более интенсивный", – отметил научный сотрудник института вулканологии Канарских островов.

Извержение подняло облако вулканического пепла высоко над островом возле северо-запада Африки.

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Срочная эвакуация уже позволила избежать пострадавших, хотя лава разрушила более 2 тысяч зданий. Она охватила более 900 гектаров территории, преимущественно сельскохозяйственных угодий.

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