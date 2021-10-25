Гигантский лавовый фонтан: извержение вулкана на Канарах усилилось
Источник:Sky News
Извержение вулкана Кумба-Вьеха на Канарском острове Ла-Пальма усилилось после недавнего землетрясения. Сейчас из вулкана бьет гигантский лавовый фонтан, отметили местные чиновники.
Власти приготовились к новой эвакуации жителей. Это произойдет в случае, если потоки лавы будут угрожать домам.
Обратите внимание На Канарах, где продолжается извержение вулкана, с полуночи произошло более 90 землетрясений
"Мы находимся на новом этапе (извержения – 24 канал), который еще более интенсивный", – отметил научный сотрудник института вулканологии Канарских островов.
Извержение подняло облако вулканического пепла высоко над островом возле северо-запада Африки.
Местные наблюдали потоки лавы: видео из твиттера LaPalmaErupcion
Срочная эвакуация уже позволила избежать пострадавших, хотя лава разрушила более 2 тысяч зданий. Она охватила более 900 гектаров территории, преимущественно сельскохозяйственных угодий.
Не пропустите На острове Пальма произошло мощное землетрясение во время извержения вулкана: шокирующие кадры
Извержение вулкана на Канарах: главное
- Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах началось еще в конце сентября 2021 года. Однако оно продолжает быть активным.
- Лава из вулкана образовала в Атлантическом океане полуостров, площадь которого составляла по меньшей мере 20 гектаров.
- 17 октября из-за масштабного извержения вулкана на островах даже отменили более 30 рейсов. Перелеты были опасными из-за облака пепла.
- В то же время в полночь 25 октября на острове Ла-Пальма зафиксировали около 90 землетрясений. Магнитуда сильнейшего достигала 3,7.