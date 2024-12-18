Гиперзвуковые ракеты России можно сбивать: издание Telegraph объяснило, что для этого нужно

Россия атакует Украину различными видами ракет, в том числе и гиперзвуковыми. Западные журналисты пишут, что их можно сбивать, однако для этого нужны специфические средства.

Российское "супероружие" можно уничтожить, но для этого нужны соответствующие ракеты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Украина уничтожает такие ракеты

Отследить динамику сбивания воздушных целей трудно, однако в отношении российских гиперзвуковых ракет понятно, что они не такие, как заявляет Владимир Путин, ведь он убежден, что сбить их невозможно.

Во время одного из массированных обстрелов Россия выпустила 8 ракет Х-47М2 "Кинжал" и одну ракету 3М22 "Циркон". Тогда украинские военные перехватили почти все "Кинжалы" и все "Цирконы", несмотря на сообщения россиян, что эти виды ракет сбить невозможно.

Согласно этой статистике, Украина сбивает 88% гиперзвуковых ракет. Очевидно, что Украина все лучше и лучше использует системы ПВО Patriot, делает вывод издание.

"Кинжалы" становятся уязвимыми к системам ПВО, когда снижаются к цели. "Цирконы" запускают с корабля, однако они тоже, вероятно, замедляются когда приближаются к цели, поэтому тоже являются уязвимыми для систем ПВО.

В чем особенность гиперзвуковых ракет

Вокруг корпуса ракеты во время полета образуется слой сверхгорячей плазмы, который мешает передаче радиосигнала. При таком раскладе системы ПВО не могут получить достаточно информации о фиксации цели, поэтому не могут ее сбить.

В море также можно перемещать корабли-перехватчики на ось угрозы, чтобы минимизировать угол пересечения летящей ракеты. Меньший угол пересечения увеличивает шансы на перехват.

Какие системы могут их сбивать

Лучшим оружием в арсенале НАТО для перехвата быстрых ракет с меньшей траекторией является Standard Missile 6 (SM-6) ВМС США.

И SM, и Patriot построены на старых системах, которые много раз дорабатывали и обновляли. Однако SM почти наверняка имеют преимущество. Кроме того, они имеют непревзойденный Spy Radar и боевую систему Aegis, которая контролирует весь процесс перехвата.