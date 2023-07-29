Эффект бабочки, – ГУР о потенциальном влиянии ареста Гиркина на дестабилизацию ситуации в России
Источник:New Voice
Арест российского террориста Игоря Гиркина не является причиной для массовых беспорядков в России. Однако каждое такое событие дестабилизирует внутреннюю политическую ситуацию страны-агрессора.
Об этом в интервью заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он сравнил задержание и арест Гиркина с эффектом бабочки.
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Арест Гиркина подрывает единство путинских элит
Отвечая на вопрос о возможных зачистках в военном руководстве России после ареста Гиркина, в разведке говорят об эффекте бабочки. Юсов подчеркнул, что сейчас в тюрьме сидит Навальный, считающийся оппозиционером, однако революции на этом фоне не происходят. Так же и арест Гиркина не станет причиной массовых беспорядков.
Однако Юсов подчеркнул, что каждое подобное событие дестабилизирует внутреннюю политическую ситуацию России.
Она подрывает единство путинских элит внутри и активизирует внутреннюю борьбу. В этом контексте и ситуация с Пригожиным, и ситуация с Гиркиным действительно показывает слабость диктатора. Хотя бы потому, что Пригожин находится на свободе и свободно передвигается по территории так называемой Российской Федерации после попытки вооруженного мятежа, а лишь писавший в последнее время Горкин, правда, много и гневно, но преимущественно занимался беллетристикой, сейчас сидит в СИЗО,
– заявил Юсов.
В разведке объяснили, что теперь для представителей российских "элит" возникает вопрос – чего пытается добиться Путин такими действиями. Поэтому Юсов предполагает, что дестабилизационные процессы будут только набирать обороты.
Арест террориста Гиркина: коротко
- Игоря Гиркина 21 июля задержали в собственном доме, а в его квартире провели обыски. Как заявила супруга террориста, задержание проводилось по прежнему заявлению наемника ЧВК "Вагнера".
- Горкина задержали и доставили в суд в Москве. Его обвиняли в публичных призывах к экстремистской деятельности в Интернете. Следствие требовало арестовать террориста, потому что, мол, имеет "навыки конспирации и противодействия".
- Наконец, Гиркина отправили в СИЗО сроком на 2 месяца – до 18 сентября. За призывы к экстремизму террориста могут приговорить к 5 годам лишения свободы.
- В защиту террориста неожиданно стал Навальный. Он назвал Гиркина "политическим узником" и потребовал отпустить его.
- Кроме того, задержание Гиркина изрядно напугало кураторов Кремля на оккупированных территориях. Они резко начали жаловаться на здоровье и идти отпуска, чтобы вернуться в Россию.