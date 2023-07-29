Эффект бабочки, – ГУР о потенциальном влиянии ареста Гиркина на дестабилизацию ситуации в России

Арест российского террориста Игоря Гиркина не является причиной для массовых беспорядков в России. Однако каждое такое событие дестабилизирует внутреннюю политическую ситуацию страны-агрессора.

Об этом в интервью заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он сравнил задержание и арест Гиркина с эффектом бабочки.

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Арест Гиркина подрывает единство путинских элит

Отвечая на вопрос о возможных зачистках в военном руководстве России после ареста Гиркина, в разведке говорят об эффекте бабочки. Юсов подчеркнул, что сейчас в тюрьме сидит Навальный, считающийся оппозиционером, однако революции на этом фоне не происходят. Так же и арест Гиркина не станет причиной массовых беспорядков.

Однако Юсов подчеркнул, что каждое подобное событие дестабилизирует внутреннюю политическую ситуацию России.

Она подрывает единство путинских элит внутри и активизирует внутреннюю борьбу. В этом контексте и ситуация с Пригожиным, и ситуация с Гиркиным действительно показывает слабость диктатора. Хотя бы потому, что Пригожин находится на свободе и свободно передвигается по территории так называемой Российской Федерации после попытки вооруженного мятежа, а лишь писавший в последнее время Горкин, правда, много и гневно, но преимущественно занимался беллетристикой, сейчас сидит в СИЗО,

– заявил Юсов.

В разведке объяснили, что теперь для представителей российских "элит" возникает вопрос – чего пытается добиться Путин такими действиями. Поэтому Юсов предполагает, что дестабилизационные процессы будут только набирать обороты.

Арест террориста Гиркина: коротко