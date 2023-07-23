Разрушил самый важный миф для Путина: за что на самом деле арестовали Гиркина

Игорь Гиркин был задержан во вторник, 21 июля, его обвиняют в экстремизме. Есть несколько предположений, почему Гиркина арестовали именно сейчас.

Игорь Гиркин уже очень давно критикует российские власти, а в последние месяцы серьезно "взялся" и за Владимира Путина. Но есть два сообщения, за которые Гиркина могли привлечь к ответственности. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор издания The Insider Тимур Олевский.

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Миф о "спасителе-Путине" разрушен

Пост в телеграмм-канале Гиркина, которая стоит особого внимания, датирована 18 июля. Он опубликован буквально за 5 дней до ареста Гиркина. В сообщении говорится, что Путин у власти уже не первый десяток лет – это "последний островок легитимности и устойчивости" России.

Мол, вместо этого свергнуть диктатора незаконным путем означает "успешно завершить дело тех, кто посадил "уникальное преимущество" на престол" своего времени.

В этом сообщении Гиркин сравнил Путина с Ельциным. Тех, кто его посадил – имеется в виду дочь и зятя Ельцина, которых Путин называл виновниками всего. Оппозиционерами к которым и "защитником русского народа", от которых Путин называл себя последние 10 лет,

– подчеркнул Тимур Олевский.

Для Владимира Путина не столь оскорбительным звучат комментарии, где его описывают как кровавого правленца. Более того, это ему даже по душе. Но тут Гиркин пошел по тонкому льду.

"Он не просто сказал, что Путин плохой. А что Путин – это преемник Ельцина. Для Путина – это разрушение мифа о том, что он защитник России", – заметил журналист.

Возможно, именно это для Владимира Путина и Игоря Гиркина, соответственно, стало "точкой невозвращения". Как следствие, Гиркин – под стражей.

Тимур Олевский о причине ареста Гиркина: смотрите видео

Могли осудить и не за критику Путина

Другое важное сообщение, о котором сейчас пишут в российский СМИ, якобы фигурирует в материалах уголовного дела, которые "слили" в сеть. Правдивость документов невозможно проверить. Однако росСМИ распространяют информацию, что это сообщение стало причиной задержания Гиркина.

Пишут об еще майском посте, где говорится даже не о Путине, а о невыплате средств военным в так называемой "ЛНР". А их родственники, мол, несколько месяцев не видят выплат, то есть деньги украли.

Могу представить, что такое сообщение стало настоящей причиной возбуждения уголовного дела. Потому что мы видим, что Путина можно долго ссорить, а власть можно называть преступниками. Но когда затрагивать тему денег – тогда и начинаются уголовные дела, преследования и т.д.

– отметил Олевский.

Отметим еще раз, что невозможно утвердить наверняка, что в материалах уголовного дела Гиркина действительно указано это сообщение. Нельзя исключить и то, что это только вброс.

Гиркин – это военный преступник

При этом следует сосредоточиться и на том, о ком в первую очередь говорится. Игорь Гиркин – это не просто "милитари блоггер", который что-то пишет о войне и власти в России.

Стрелков-Гиркин не просто принимал непосредственное участие в войне против Украины в 2014 году. Его считают одним из тех, кто был инициатором начала войны в Донбассе. В этом Гиркин, наконец, признавался и сам.

В 2014 году Гиркин-Стрелков с группой боевиков захватил государственные постройки в Славянске. После чего в районе Славянска была расстреляна группа подразделения СБУ "Альфа". Однако в ночь на 5 июля 2014 года после полного окружения силами АТО Славянская Стрелков с боевиками скрылся в Донецке.

"Нужно понимать, что арестовали не "критика Путина" – арестовали человека, виновного в начале этой войны. Арестовали не "блогера", а кровавого убийцу", – подчеркнул Олевский.

Игорь Гиркин вместе со своими боевиками убили горловского депутата Владимира Рыбака. Это одна из первых жертв в начале войны в 2014 году. Гиркин – это человек, который убивал и пытал волонтеров из Киева, что приезжали на Донбасс в то же время.

В конце концов именно Гиркина и двух его приспешников Гаагский трибунал признал виновными в сбивание малазийского Боинга MH-17. В результате погибли 289 человек.

Горкина, как военного преступника, должен наказать Международный уголовный суд. Настоящее место для него – это Гаагский трибунал.

Арест Гиркина: коротко