Наконец-то получили методички: как пропагандисты реагируют на арест Гиркина

В Москве 21 июля был арестован террорист Игорь Гиркин-Стрелков, который жестко критиковал российскую власть и военное командование страны-агрессора, а также лично Владимира Путина.

Российские пропагандисты сначала были наверняка смущены этой новостью и потому ждали указаний сверху, чтобы прокомментировать арест "рассерженного патриота" Гиркина, сообщает 24 Канал.

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Требуют "тотальной зачистки"

Судя по тому, что пропагандисты начали нести в эфирах и в своих пабликах, они наконец-то получили из Кремля методички. Кроме того, стало очевидным существование так называемого "списка Гиркина", а также того, что вскоре его будут "воплощать в жизнь".

"Список Гиркина" На одном из российских пропагандистских пабликов был опубликован так называемый "список Гиркина". Его якобы составили в администрации Путина. В этом списке указаны фамилии российских патриотов, критикующих кремлевского диктатора и ход войны в Украине. В этот список, кроме арестованного Гиркина, также попали предатель Олег Царев, пропагандисты Маргарита Симоньян, Захар Прилепин, депутат Андрей Гурулев и другие. Этот список якобы был составлен давно, но ход ему дали после неудачного мятежа Евгения Пригожина.

Пропагандисты, которые сейчас будут хвалить путинский режим, понимая свою судьбу, подчеркивают, что "закрывать" надо всех, кто плохо посмотрит в сторону Кремля.

В частности, один из них – Борис Якеменко – посоветовал "патриотической литературной гопоте" "внимательно смотреть вокруг себя", а также "сбегать к нотариусу" и на всякий случай "распорядиться своим имуществом". А возможно и "приобрести билеты в Тбилиси".

Начинается чистка этого (патриотического – 24 канала) пространства. Его представители говорят, "как это Гиркина арестовали, он же – патриот". А разве патриот – это человек, у которого есть какие-то индульгенции и он может лить грязь на кого хочет. И защищают они сейчас не Гиркина, а себя и свои денежные сборы,

– запугивает российских патриотов Якеменко.

Как российские пропагандисты отреагировали на арест террориста Гиркина: смотрите видео

Он требует, чтобы в стране-агрессоре произошла "тотальная зачистка" и введена "жесткая военная цензура". Поэтому он "посоветовал" всем "графоманам, бездарям и другим любителям военных переворотов" приготовиться.

Ведущая 24 Канала Ирина Узлова отметила, что это очередное доказательство того, что россияне действительно будут "сжирать" друг друга, причем ускоренными темпами. А украинцы в этом случае должны "болеть" за все стороны, потому что когда в России ссорятся, нам это на руку.

Что известно об аресте Гиркина