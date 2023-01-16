Политолог предположил, получит ли Украина дальнобойные ракеты после удара России по Днепру

Российские оккупанты нанесли очередной массированный удар 14 января, во время которого попали в жилой дом в Днепре. Для борьбы с террором оккупантов эффективно было бы уничтожать пусковые установки или носители ракет. Но для этого нужно дальнобойное оружие.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валентин Гладких. По его мнению, вопрос поставки более тяжелых и более действенных видов вооружения политически решен на Западе. Однако, вероятно, есть определенные технические нюансы.

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Украина получит все инструменты для достижения целей

Как подчеркнул Гладких, с начала полномасштабного вторжения в России было много разных "бавовн". Нельзя отвергать и ту версию, что к этому также может быть причастно какое-нибудь западное вооружение.

Не будем забывать, что Украина или определенные "боевые комары" часто наносят удары по военным объектам в России. Как говорил глава СБУ Малыш, "бавовна" в России была, есть и будет. Так не может быть, что они по нам бьют, а сами остаются неприкосновенными,

– отметил Гладких.

Дать однозначный ответ о том, получит ли Украина условные ракеты ATACMS на 300 километров после теракта в Днепре – сложно. Тут все зависит от политической конъюнктуры.

Получит ли Украина ракеты ATACMS после обстрела Днепра: смотрите видео

Однако Запад поддерживает идею, что Украина должна восстановить территориальную целостность и государственный суверенитет по результатам этой войны. Поэтому, по мнению Гладких, Киев будет получать все нужное для достижения цели.

Я думаю, что Украина будет получать все необходимые инструменты для достижения целей. Цель – легальная и легитимная. А дальше – это просто вопрос, как это сделать максимально эффективно,

– отметил Гладких.

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