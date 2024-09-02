Комитет направит письмо в СБУ с просьбой проверить Романа Гладкого по ряду вопросов

На комитете по безопасности Рады решили обратиться в Службу безопасности Украины, чтобы та проверила начальника штаба Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Романа Гладкого.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская. Интересно, что еще в 2020 году он судился в СБУ, тогда скандальному военному ограничили доступ к государственной тайне.

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Комитет хочет повторной проверки начштаба СБС Гладкого

Как рассказала Бобровская, несмотря на положительные отзывы от Александра Сырского о профессионализме Гладкого, во время заседания Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины возник ряд вопросов к новому начальнику штаба, в частности:

есть ли у его жены российский паспорт;

правда ли то, что его дочь выступала под флагом ФСБ России на спортивных соревнованиях;

было ли отменено решение Верховного суда о закрытии доступа к государственной тайне для Гладкого.

В то же время непосредственно нардепа интересует, имеет ли Гладкий справку с проверкой Службы безопасности Украины и была ли она предоставлена для тех, кто подписывал его новое назначение, в частности Рустему Умерову.

Вы знаете, ни одного ответа ни на один вопрос мы не получили. Более того, Министерство обороны не имеет справки от СБУ, которая бы говорила о том, как он (Гладков – 24 Канал) прошел эту проверку. О паспортах. Никаких комментариев о жене и о дочери,

– заявила она.

По ее словам, в конце концов комитет принял решение о том, что направит письмо в СБУ с просьбой проверки. Главнокомандующий ВСУ поддержал это решение, ведь вышеупомянутые вопросы непосредственно касаются государственной безопасности.