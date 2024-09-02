Про це повідомила народна депутатка від фракції "Голос" Соломія Бобровська. Цікаво, що ще у 2020 році він судився в СБУ, тоді скандальному військовому обмежили доступ до державної таємниці.

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Комітет прагне повторної перевірки начштабу СБС Гладкого

Як розповіла Бобровська, попри схвальні відгуки від Олександра Сирського про професійність Гладкого, під час засідання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної ради України постала низка питань до нового начальника штабу, зокрема:

чи є в його дружини російський паспорт;

чи правда те, що його донька виступала під прапором ФСБ Росії на спортивних змаганнях;

чи було скасовано рішення Верховного суду про закриття доступу до державної таємниці для Гладкого.

Водночас безпосередньо нардепку цікавить, чи має Гладкий довідку з перевіркою Служби безпеки України та чи була вона надана для тих, хто підписував його нове призначення, зокрема Рустему Умєрову.

Ви знаєте, жодної відповіді на жодне питання ми не отримали. Ба більше, Міністерство оборони не має довідки від СБУ, яка б говорила про те, як він (Гладков – 24 Канал) пройшов цю перевірку. Про паспорти. Жодних коментарів про дружину і про доньку,

– заявила вона.

За її словами, зрештою комітет ухвалив рішення про те, що направить лист до СБУ із проханням перевірки. Головнокомандувач ЗСУ підтримав це рішення, адже вищезгадані питання безпосередньо стосуються державної безпеки.