Гладковского задержало НАБУ: он пытался выехать из Украины

Бывшего заместителя секретаря Укроборонпрома Олега Гладковского задержало Национальное антикоррупционное бюро. Произошло это после того, как скандальный экс-чиновник пытался покинуть Украину. Гладковский является фигурантом дела о масштабных хищениях в Укроборонпроме.

По информации источников 24 канала, Гладковский пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили.

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После этого экс-заместитель секретаря СНБО поехал в один из ресторанов на Бориспольской трассе. Там собственно его и задержали сотрудники НАБУ.Эту информацию также подтвердил бывший нардеп Сергей Лещенко. По его словам, задержание Гладковского было согласовано со стороны руководства Генпрокуратуры.

Опальный Гладковский пытался выехать из Украины: после этого его задержали сотрудники НАБУ

Как НАБУ задерживало Олега Гладковского / Фото: 24 канал

Пока что в пресс-службе НАБУ информацию о задержании Гладковского особо не комментируют. Говорят, что выясняют все обстоятельства.

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