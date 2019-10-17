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      Гладковского задержало НАБУ: он пытался выехать из Украины

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      Гладковский задержан НАБУ – он пытался выехать из Украины

      Бывшего заместителя секретаря Укроборонпрома Олега Гладковского задержало Национальное антикоррупционное бюро. Произошло это после того, как скандальный экс-чиновник пытался покинуть Украину. Гладковский является фигурантом дела о масштабных хищениях в Укроборонпроме.

      По информации источников 24 канала, Гладковский пытался вылететь из Украины, однако работники аэропорта "Борисполь" его не выпустили.

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      После этого экс-заместитель секретаря СНБО поехал в один из ресторанов на Бориспольской трассе. Там собственно его и задержали сотрудники НАБУ.Эту информацию также подтвердил бывший нардеп Сергей Лещенко. По его словам, задержание Гладковского было согласовано со стороны руководства Генпрокуратуры.

      Гладковський, НАБУ, затримання, розкрадання, Укроборонпром

      Опальный Гладковский пытался выехать из Украины: после этого его задержали сотрудники НАБУ

      Гладковський, НАБУ, затримання, розкрадання, Укроборонпром

      Как НАБУ задерживало Олега Гладковского / Фото: 24 канал

      Пока что в пресс-службе НАБУ информацию о задержании Гладковского особо не комментируют. Говорят, что выясняют все обстоятельства.

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Олег Гладковский Коррупционные схемы в Укроборонпроме
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