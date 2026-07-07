Такое мнение генерал-лейтенант высказал в интервью РБК-Украина.

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Как глава ОП оценивает вероятность эскалации в отношениях с Польшей?

Буданов считает, что именно в годовщину Волынской трагедии, 11 июля, следует ожидать пика эскалации. "Он точно будет. Здесь нет большой тайны", – отметил генерал-лейтенант.

Он уточнил, что польская сторона на фоне этого готовит ряд "непродуманных эскалационных шагов". Буданов также подчеркнул свое отношение к возможным провокациям, использовав именно слово "непродуманных".

При этом глава ОП подчеркнул, что "Украина не примет никаких ультиматумов ни от кого в этом мире". Буданов заметил, что последняя страна, которая пытается поставить этот ультиматум Украине, – это Россия.

"Без обид в адрес Польши, но она чуть менее могущественна, чем Россия. И мы его (российский ультиматум, – 24 Канал) все равно не приняли. Да, тяжело, плохо, много крови. Но даже их ультиматум мы не приняли. Так почему-то мы не примем что-то другое, от другой стороны? С нами не нужно разговаривать с помощью ультиматумов", – заявил чиновник.