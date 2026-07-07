Таку думку генерал-лейтенант висловив під час інтерв'ю для РБК-Україна.

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Як керівник ОП оцінює можливість ескалації у відносинах із Польщею?

Буданов вважає, що саме на річницю Волинської трагедії, 11 липня, слід очікувати піку ескалації. "Він точно буде. Тут нема великої таємниці", – зазначив генерал-лейтенант.

Він уточнив, що польська сторона на тлі цього готує низку "незрілих ескалаційних кроків". Буданов також підкреслив своє ставлення до можливих провокацій, використавши саме слово "незрілих".

При цьому керівник ОП наголосив, що "Україна не прийме ніяких ульматумів ні від кого в цьому світі". Буданов зауважив, що остання країна, яка намагається цей ультиматум Україні поставити, – це Росія.

"Без образ до Польщі, але вона трошки менш потужна, ніж Росія. І ми його (російський ультиматум, – 24 Канал) все одно не прийняли. Так, важко, погано, крові багато. Але навіть їхній ультиматум ми не прийняли. То чому хтось думає, що ми приймемо щось інше, від іншої сторони? Ультиматумом з нами розмовляти не треба", – висловився посадовець.