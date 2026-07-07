На офіційному сайті порталу вже доступне його досьє.

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Як Богуцький потрапив до "Миротворця"?

Скандал виник після його заяви у польському Сеймі, де під час обговорення Волинської трагедії чиновник назвав західні території України "Східною Малопольщею".

Варто зауважити, що таке формулювання часто використовують прихильники ідеї перегляду кордонів і повернення частини українських земель до складу Польщі.

Експерти визначили одразу декілька основних причин, щоб підкріпити рішення про внесення посадовця до бази порталу й визнання його "антиукраїнським пропагандистом". Йдеться про:

посягання на суверенітет України;

спроби підірвати територіальну цілісність;

участь в актах гуманної агресії;

маніпуляції фактами для розпалювання ворожнечі між українцями й поляками.

Адміністрація ресурсу закликала правоохоронні органи звернути увагу на висловлювання Богуцького, назвавши їх свідомою провокацією проти міжнародного порядку та потенційною загрозою для національної безпеки.

Довідка. Центр "Миротворець" – це відомий український неурядовий дослідницький центр та інформаційний портал. Він збирає дані про людей, чиї дії становлять загрозу національній безпеці України, суверенітету, територіальній цілісності, а також миру і безпеці людства. Організація документує злочини проти української держави та міжнародного правопорядку.

Які області Богуцький назвав "Малопольщею"?

Коментуючи законопроєкт про створення Пантеону українських героїв для вшанування видатних діячів нації, глава Канцелярії президента Польщі використав термін "Східна Малопольща" щодо Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.

Він заявив, що Україна має право самостійно ухвалювати закони, однак поставив під сумнів їхню правильність. За словами Богуцького, у Польщі негативно сприймають можливе вшанування Степана Бандери та діячів, яких там звинувачують у злочинах.