Глава боевиков Пушилин разрешил принимать на службу по контракту иностранных граждан
Глава донецких боевиков разрешил иностранным гражданам проходить службу во "внутренних войсках МВД" по контракту.
Соответствующий "указ" подписал главный террорист, считающий себя руководителем квазиреспублики. Он согласовал его еще 6 июня, но журналисты заметили это только сейчас.
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Террористы узаконили наемников
По замыслу приспешников Путина, этот "документ" должен разрешить иностранным гражданам заключать "контракт" на год с возможностью продления. Если его действие прекращается в период "мобилизации", контракт продлевается автоматически и остается в силе до его завершения.
Это уже не первый раз россияне и террористы говорят о военной службе иностранцев. К примеру, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что около 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока изъявили желание приехать на временно оккупированный Донбасс, чтобы воевать против Украины.
После этого президент России Владимир Путин приказал помочь им добраться на территорию Украины, аргументировав это отправкой "наемников" в Украину странами Запада вопреки "всяким нормам международного права". Что является абсолютной ложью.
Интернациональный легион Украины
В Украине действительно действует Интернациональный легион территориальной обороны Украины, но его бойцы не получают жалованье выше, чем обычные украинские защитники, поэтому по международному праву, они не могут считаться наемниками, в отличие от "вагнеровцев". Кроме того, у членов Интернационального легиона есть все документы, предусмотренные украинским законодательством, чтобы доказать принадлежность к ВСУ.
Судилище над иностранцами в ОРДЛО
- 9 июня 2022 года донецкие боевики признали "виновными" и "приговорили" к смертной казни двух британцев и марокканца (позднее оказалось, что он имеет украинское гражданство), которых российские войска захватили в плен во время войны в Украине. Речь идет о Шоне Пиннере, Эйдене Эйслине и Саадуне Брагиме соответственно. Россияне взяли их в плен в Мариуполе.
- В плен российских оккупантов иностранцы попали в Мариуполе. Британец Эйден Эйслин в 2018 году переехал в Николаев и стал морским пехотинцем. Ранее он уже воевал в других "горячих точках", в том числе против так называемого Исламского государства.
- Шон Пиннер был старшим солдатом в британской армии, в Украину он переехал также в 2018 году, чтобы учить украинских военных. В конце года должен был завершиться 3-летний контракт Пиннера.
- На такое судилище отреагировал весь цивилизованный мир и призвал Москву повлиять на своих приспешников. Но там отгородились от боевиков и призвали вести переговоры с предводителями, которых никто не признает.
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