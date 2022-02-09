Глава британского МИД летит в Москву: будет говорить об Украине

Британский министр иностранных дел Элизабет Трасс едет с официальным визитом в Россию. Чиновник будет призывать к деэскалации вокруг Украины.

Это первый визит главы МИД Великобритании в Россию за более, чем 4 года. Он запланирован на 9-10 февраля. Чиновник встретится с Сергеем Лавровым.

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Что говорят в Лондоне о целях визита

Как отметили в британском правительстве, Трасс даст понять, что единственный путь вперед для Москвы – прекратить свою агрессию и начать основательные переговоры. Ведь текущая стратегия Кремля наносит ущерб позиции и интересам России.

Министр иностранных дел будет отстаивать право Украины на самоопределение и призывать Россию соблюдать международные соглашения, которые она уже подписала ранее.

Глава МИД хочет предостеречь Россию

Речь идет, в частности, о Хельсинкской декларации, Минских договоренностях и Будапештском меморандуме, которые гарантируют соблюдение независимости и суверенитета Украины.

Перед поездкой Трасс заверила, что Лондон настроен отстаивать свободу и демократию в Украине. "Я еду в Москву, чтобы призвать Россию искать дипломатическое решение и четко дать понять, что очередное вторжение России в суверенное государство принесет серьезные последствия", – предостерегла она.

Россия не должна сомневаться в силе нашего ответа. Мы неоднократно говорили, что любое дальнейшее вторжение повлечет за собой серьезный ущерб для Москвы, в частности – из-за пакета санкций,

– уточнила она.

"Самый жестокий режим антироссийских санкций"

В конце января Лондон анонсировал о самом жестком за всю историю режиме санкций Великобритании против России. В правительстве подчеркнули, что новый подход позволяет стране беспрецедентные полномочия налагать санкции на расширенный круг лиц и компаний, связанных со стратегическими интересами России.

Борис Джонсон заявил, что Лондон уже подготовил санкции в случае вторжения России в Украину. По словам премьер-министра, они активируются автоматически в случае нового нападения.

Сама Трасс ранее говорила о жестких ограничениях против российских олигархов. Она подчеркнула, что вероятный ущерб от этого для экономики Великобритании не помешает.

Ранее Трасс отменила визит в Украину из-за COVID-19

В начале февраля британский премьер-министр Борис Джонсон посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Трасс должна была с ним прилететь в Украину, но ей помешала болезнь. Перед поездкой министр получила положительный результат теста на коронавирус.

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